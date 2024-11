Corte de luz en 6 localidades de Bogotá este martes 7 de mayo

Resumen: Barrios Unidos: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. (Calle 78 a 80 entre Carrera 61 y 63) Chapinero: 8:45 a.m. - 5:00 p.m. (Calle 91 a 94 entre Carrera 2 y 5) Engativá: 8:30 a.m. - 3:30 p.m. (Carrera 111 a 113 entre Calle 75 y 77) San Cristóbal: 8:30 a.m. - 1:15 p.m. (Calle 30 Sur a 32 Sur entre Carrera 0 y 2) Suba: 1:00 p.m. - 4:30 p.m. (Calle 168 a 170 entre Carrera 55 y 57) 8:00 a.m. - 1:00 p.m. (Carrera 46 a 48 entre Calle 102 y 104) 7:45 a.m. - 11:45 a.m. (Calle 167 a 170 entre Carrera 47 y 49) 8:15 a.m. - 5:00 p.m. (Carrera 98 a 101 entre Calle 135 y 138) Usaquén: 2:00 p.m. - 3:30 p.m. (Calle 158 a 160 entre Carrera 20 y 22) 8:30 a.m. - 5:00 p.m. (Carrera 17 a 19 entre Calle 126 y 128) 8:00 a.m. - 4:30 p.m. (Carrera 12 a 18 entre Calle 115 y 125)