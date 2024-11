Gremio de taxis volverá a paro el 14 de mayo, ¿cuál es la razón?

Tras una reunión del gremio de taxis el pasado 6 de mayo, se anunció un paro para el próximo 14 de mayo.

Esto se debe a que rechazan como el gobierno está regulando el transporte que funcionan por plataformas.

«Vamos a paro el 14 de mayo porque estamos cansados de tanta ilegalidad», expresaron los conductores durante la reunión.

Por su parte, el presidente de la Asociación de propietarios y conductores de taxis, declaró que:

«Los compañeros taxistas de varias localidades que nos ven aquí reunidos, le solicitamos al señor alcalde que, de manera urgente e inmediata, aplique las normas de tránsito y de transporte contra los vehículos particulares, las motos y los bicitaxis que están matando a los ciudadanos», puntualizó Hugo Ospina.

Este problema no es nuevo, ya que el servicio de transporte particular aunque pueden funcionar, la ley está en contra del valor, ya que son las autoridades de tránsito quien lo pacta, no la entidad privada.

Cabe recordar que el gremio de taxis, hace aproximadamente un mes, bloqueó la vía que conduce al aeropuerto El Dorado, exigiendo al Gobierno las mismas medidas.

Los taxistas insisten que estas plataformas no pueden prestar servicio en el país porque es ilegal.

