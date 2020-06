Luto en los Comics de los fanáticos de Spiderman y Marvel.

El que fuera el precursor del color de varios personajes de los comics como Spiderman, falleció este 25 de junio, se trata Joe Sinnott quien a sus 92 años, deja un gran legado e historia. Su nombre es sinónimo de Marvel por haber entintado durante 60 años a varios personajes como Thor en la serie “The Migthy Thor”, “The Defenders” que saldrá en live action en el 2021, “The Avengers” y su larga etapa de casi 16 años dándole arco iris de tinta a “Los Cuatro Fantásticos”. El luto en los comics se evidencia antes de la Comic Con Internacional de San Diego CA, que este año será virtual.

La tristeza de los fans y luto en los comics, ha sido evidente porque Sinnott, quien asistía las convenciones de fanáticos será recordado porque de 1992 hasta 2019, fue el entintador de la tira cómica “El Asombroso Hombre Araña” trabajando con artistas como Larry Lieber y Alex Saviuk. Así que paz en la tumba de otra personalidad Marvel Comics que trabajó al lado de las la leyendas como Stan Lee y Jack Kirby .

Joe Sinnott was a visionary master of art and story. From the beginning, his work invigorated an entire era of Marvel heroes, and his definitive talent will uplift our universe for the rest of time. We send our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/gZrJPvyQAJ

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 25, 2020