Ataque armado dejó tres muertos en San Cristóbal, sur de Bogotá: un capturado tras plan candado

Foto de archivo.

Resumen: Tres hombres de 24, 40 y 55 años fueron asesinados en un ataque armado en el barrio Altamira, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. El presunto responsable huyó en taxi, pero la Policía lo capturó minutos después gracias a un plan candado.

Un ataque armado dejó tres personas muertas la noche del 10 de noviembre en el barrio Altamira, de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Según el reporte de las autoridades, un hombre llegó en un taxi hasta una vivienda del sector, se bajó del vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban a las afueras del inmueble.

Las víctimas, tres hombres de 24, 40 y 55 años, quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial cercano, donde murieron por la gravedad de las lesiones.

Tras disparar, el agresor volvió a subir al taxi y huyó del lugar. Los vecinos que escucharon las detonaciones dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá activar un plan candado en varios puntos del sur de la capital para ubicar el automotor.

Minutos después, los uniformados localizaron el taxi en las vías aledañas y capturaron a su conductor, un hombre de 36 años. Tanto el vehículo como el capturado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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¿Qué dijo la Policía sobre el ataque armado en San Cristóbal?

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, confirmó que el ataque se produjo cuando las tres personas estaban en el ingreso de una vivienda.

«Fueron abordadas por una persona que se transportaba en un taxi, quien acciona un arma de fuego contra ellas, ocasionándoles heridas y posteriormente pierden la vida», explicó el oficial.

Velásquez también informó que el capturado registra antecedentes judiciales por homicidio y tentativa de homicidio. Ahora la Fiscalía deberá establecer qué participación tuvo en el ataque armado: si fue quien accionó el arma o si cumplía otra función durante la huida.

Si bien la versión de la Policía indica que en el taxi se movilizaba una persona, algunos testigos del hecho sostienen que presuntamente habría más involucrados, un extremo que las autoridades aún verifican.

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Este caso se suma a otros hechos de violencia que han golpeado a la localidad en los últimos meses. En octubre de 2025, un doble homicidio estremeció a San Cristóbal, por el que fueron capturados dos hombres señalados del asesinato de un padre y su hijo.

¿Qué han hecho las autoridades contra el sicariato en el sur de Bogotá?

El nuevo ataque armado se conoce en la misma semana en la que las autoridades anunciaron un golpe contra las estructuras dedicadas al sicariato y al narcomenudeo en el sur de la capital. El 10 de noviembre, la Fiscalía y la Policía dieron a conocer el desmantelamiento de ‘Puentes II’, una alianza criminal señalada de dejar ocho personas muertas y una desaparecida en un año en Rafael Uribe Uribe y otras localidades del sur de Bogotá.

En ese procedimiento, que hace parte de la Operación Kratos, fueron capturadas o notificadas 33 personas presuntamente vinculadas a la red, tras 23 registros y allanamientos en las localidades de Suba y Rafael Uribe Uribe. También fueron incautadas seis armas de fuego, munición de varios calibres, explosivos y estupefacientes.

Según la investigación, esa organización operaba en Bogotá desde 2018 y obtenía más de $250 millones mensuales con la venta de drogas en localidades como Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba. A finales de octubre, las autoridades ya habían anunciado resultados de la Operación Kratos en Bogotá, con 172 capturas, 114 allanamientos y varias armas incautadas.

Por ahora, las autoridades no han establecido si el triple homicidio de San Cristóbal tendría relación con estas estructuras. Tampoco se conocen los móviles del crimen ni si las víctimas tenían alguna relación entre sí o con el presunto agresor.

Mientras tanto, los investigadores adelantan la recolección de pruebas y la indagación con testigos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado y para identificar a otros posibles responsables.

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La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a entregar cualquier información que permita avanzar en las investigaciones, a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.