Foto: Presidencia (archivo)

Resumen: De La Espriella se pronunció tras el atentado contra RCN en Cali. Su mensaje incluyó órdenes a la Fuerza Pública y respaldo a la libertad de informar.

De La Espriella ordena despliegue de la Fuerza Pública por atentado contra RCN en Cali

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el atentado contra la sede de RCN en Cali, registrado durante la madrugada del 11 de noviembre, y anunció que ordenó desplegar las capacidades de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia para buscar a los responsables. En su pronunciamiento en X, el mandatario informó que la explosión dejó daños materiales, pero no personas heridas.

La respuesta del jefe de Estado se concentró en dos frentes: la identificación de quienes participaron en el ataque y el respaldo a los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación. Su mensaje incluyó una advertencia contra las acciones violentas que buscan intimidar el ejercicio periodístico.

«He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal», expresó el presidente.

El pronunciamiento se conoce después del ataque con granada contra las instalaciones de RCN y el rechazo del Ministerio de Defensa. La orden presidencial apunta al esclarecimiento del hecho y a la ubicación de sus autores; no constituye, por sí misma, un anuncio de capturas ni de resultados de la investigación.

Lea también: Red de Músicas de Medellín abre preinscripciones gratis para 2027 en 29 escuelas

Respaldo a los periodistas y a la libertad de informar

De La Espriella expresó su solidaridad con los trabajadores de la prensa y afirmó que el Estado actuará para llevar a los responsables ante la justicia. «A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad», señaló.

El mandatario agregó: «La prensa se respeta». También aseguró que no permitirá que ningún grupo «pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia». El eje de esta parte de su declaración fue la defensa de la libertad de informar frente al uso de explosivos y las intimidaciones.

«En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia», sostuvo. Su llamado se suma a las expresiones de rechazo que se conocieron desde las autoridades nacionales y locales tras el atentado.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, también había anunciado que la Fuerza Pública intensificaría las acciones operacionales y de inteligencia. Su mensaje incluyó la protección a los periodistas y el compromiso de identificar, ubicar y capturar a quienes participaron en el ataque.

Lea también: El Dorado cerrará sus pistas dos horas este 11 de noviembre: así quedan los vuelos en Bogotá

El ataque en Cali y las medidas anunciadas

El atentado ocurrió en el exterior de las instalaciones de RCN Radio y Noticias RCN, en la comuna 8 de Cali. De acuerdo con las primeras versiones de la Policía Metropolitana, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían lanzado una granada contra la sede.

El balance informado por el presidente fue de daños materiales, sin personas heridas. La investigación debe establecer quiénes participaron y las circunstancias en que se ejecutó el ataque. La declaración presidencial no identificó una organización como responsable del hecho.

En el ámbito local, el alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre los responsables. La Alcaldía de Cali expresó su solidaridad con el equipo del medio y anunció trabajo conjunto con la Fuerza Pública para esclarecer lo ocurrido.

El caso se presenta después de alertas recientes por amenazas contra medios de comunicación. El presidente ya había anunciado medidas de protección para RCN, Caracol y Semana. Ese antecedente hace parte del contexto, pero no demuestra una conexión entre aquellas advertencias y la explosión en Cali ni permite atribuir su autoría.