Medellín estrena sede familiar de Buen Comienzo en Belén con 175 cupos para la primera infancia

Resumen: Buen Comienzo abrió en Belén Altavista una sede de modalidad familiar con 175 cupos. Conozca qué servicios ofrece y a quiénes atenderá.

La Alcaldía de Medellín informó este 11 de noviembre de 2026 la apertura de una nueva sede de la modalidad familiar de Buen Comienzo en el barrio Zafra, en la comuna 16 (Belén). Allí, las familias de la zona accederán a la oferta para niñas y niños de hasta 3 años y para mujeres gestantes y lactantes.

El espacio funciona en la Junta de Acción Comunal (JAC) Belén Altavista, que fue entregada por la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín para este fin.

Una sede con 175 cupos en Belén

La nueva sede tiene 175 cupos y busca acercar la oferta de la Alcaldía a las familias desde la etapa de gestación hasta los 3 años de vida de los niños. Según la entidad, su ubicación permitirá una atención cercana y oportuna, de acuerdo con las necesidades de cada familia y de su entorno.

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“Las 175 familias que recibirán acompañamiento en este espacio contarán con un equipo interdisciplinario que articulará acciones pedagógicas, nutricionales, psicosociales, corporales, artísticas y de salud, con una atención centrada en el bienestar de las niñas, los niños y sus familias”, precisó la directora de Buen Comienzo, Clara Vélez.

La tercera sede de modalidad familiar

Esta es la tercera sede de modalidad familiar de Buen Comienzo entregada por la Alcaldía de Medellín. Las otras dos funcionan en la antigua estación El Bosque, en la comuna 4 (Aranjuez), y en la sede social de San José de la Cima II, en la comuna 3 (Manrique).

Con estos espacios, la Alcaldía fortalece la presencia del programa en los territorios y facilita que más familias accedan a sus servicios sin tener que desplazarse lejos de su barrio.

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Las cifras de la modalidad familiar

Con corte al 30 de octubre de 2026, la modalidad familiar de Buen Comienzo ha atendido a 21.663 niñas y niños y a 13.999 mujeres gestantes y lactantes.

Sumadas, las dos cifras dan más de 35 mil personas atendidas por la modalidad familiar hasta el 30 de octubre, entre niños pequeños y mujeres que viven la gestación o la lactancia. La nueva sede en Belén se suma a esa red para que más familias de la comuna 16 puedan vincularse a Buen Comienzo.

El programa hace parte de la apuesta de la Alcaldía de Medellín por la primera infancia, una etapa clave para el desarrollo de los niños, y que desde la gestación involucra tanto a las madres como a sus familias y a su entorno cercano.

Según la directora Vélez, la oferta se amplió en servicios de salud materna, nutrición y acompañamiento de doulas, que promueven el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva.

Cómo funciona la modalidad familiar de Buen Comienzo

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la modalidad familiar contribuye al desarrollo integral desde la gestación mediante el fortalecimiento de las familias. Su trabajo incluye estrategias que aportan al adecuado estado nutricional de los niños, las niñas y las madres gestantes y lactantes.

En la práctica, los agentes educativos del programa realizan encuentros periódicos y visitas en el hogar, en los que acompañan a las familias en temas como la lactancia materna, la crianza humanizada y el seguimiento al desarrollo de los más pequeños durante sus primeros años de vida.

Por eso, llevar una sede a un barrio como Zafra significa que las familias de Belén tendrán un punto de encuentro más cerca de sus casas, con un equipo que las acompaña desde el embarazo hasta que los niños cumplen los 3 años.

Con la apertura de esta sede, la Alcaldía de Medellín mantiene su apuesta por la protección y la atención de la primera infancia en la ciudad, y refuerza el acompañamiento a las familias para ampliar las oportunidades de desarrollo integral de los más pequeños.