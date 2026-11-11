El Dorado cerrará sus pistas dos horas este 11 de noviembre: así quedan los vuelos en Bogotá

Foto: Carlos A. Gaviria-Mendoza / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Resumen: El principal aeropuerto del país detendrá sus pistas dos horas por un ensayo militar este 11 de noviembre. Las autoridades piden a los viajeros confirmar sus vuelos con las aerolíneas y llegar con anticipación.

Las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá estarán cerradas este 11 de noviembre entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, informaron las autoridades aeroportuarias. La medida obedece a un ensayo programado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que requerirá el uso exclusivo del espacio aéreo sobre la sabana de Bogotá durante esas dos horas.

Mientras dure el cierre no habrá despegues ni aterrizajes en el principal terminal aéreo del país. Los itinerarios se retomarán una vez la FAC culmine sus actividades y las autoridades den luz verde para la reanudación de la operación.

De acuerdo con los reportes oficiales, la actividad institucional de la FAC exige mantener despejado el espacio aéreo de la capital, por lo que la inhabilitación de las pistas será total durante esa ventana. Este tipo de ensayos se anuncian con anticipación para que las aerolíneas ajusten su programación y los pasajeros no se lleven sorpresas en la terminal.

Las autoridades aeronáuticas y Opain, la empresa concesionaria que opera el aeropuerto, extendieron un llamado a los pasajeros para que se pongan en contacto con sus aerolíneas y verifiquen el estado de sus vuelos. Varios trayectos están siendo adelantados o reprogramados para horas de la tarde, con el fin de evitar aglomeraciones en las salas de abordaje y pérdidas de conexiones.

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¿Qué deben tener en cuenta los viajeros de El Dorado?

Si usted tiene un vuelo programado desde o hacia Bogotá en la mañana de este 11 de noviembre, las recomendaciones de las autoridades son claras: consulte directamente con su aerolínea el estado del itinerario, llegue al aeropuerto con suficiente anticipación y manténgase atento a los canales oficiales.

La Aeronáutica Civil, por su parte, advirtió que las condiciones meteorológicas cambiantes también pueden generar ajustes en los horarios, por lo que sugirió consultar las plataformas habilitadas por la entidad antes de salir hacia la terminal aérea.

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El Dorado recibió a los viajeros desde temprano con normalidad en los muelles nacionales e internacionales. Aun así, las aerolíneas reorganizaron parte de su programación para sortear las dos horas sin operaciones en las pistas y reducir el impacto sobre los pasajeros.

El aeropuerto viene de superar una falla en sus sistemas

El anuncio del cierre se conoce un día después de la contingencia tecnológica que vivió El Dorado el 10 de noviembre, cuando Opain reportó una falla en los servidores que soportan las plataformas compartidas de registro y embarque de pasajeros, así como en VeriPax, el sistema de verificación de pasabordos ubicado en los accesos a los muelles.

La concesionaria aclaró que el inconveniente no comprometió la seguridad de las operaciones aéreas ni afectó los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios. Para mantener la atención, se activaron planes de contingencia junto con las aerolíneas: expedición manual de pasabordos y etiquetas de equipaje, procedimientos alternativos de embarque, uso de equipos de respaldo y verificación manual de documentos en los accesos a los muelles, con el acompañamiento del personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria.

Los equipos técnicos trabajaron de manera ininterrumpida con el proveedor tecnológico hasta restablecer los servicios. Este 11 de noviembre, los sistemas de registro, embarque y verificación operan con total normalidad y las aerolíneas atienden a los pasajeros en condiciones corrientes.

Esta es la segunda contingencia que enfrenta El Dorado en menos de una semana. El 4 de noviembre, una indisponibilidad del software de la torre de control obligó a suspender vuelos y dejó pasajeros varados, una falla por la que la Contraloría pidió explicaciones a la Aerocivil y sobre la que la autoridad aeronáutica terminó revelando la obsolescencia del sistema de los radares, adquirido en 2013 y cuya renovación deberá comenzar en enero de 2027.

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El cierre de las pistas de El Dorado es temporal: la operación se retomará una vez la FAC culmine su ensayo y las autoridades den luz verde. Las autoridades aeroportuarias y Opain recomiendan a los viajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas y llegar a la terminal con suficiente anticipación ante los ajustes de la jornada.