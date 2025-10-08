Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Doble homicidio estremece a Bogotá! Capturan a dos hombres por el asesinato de un padre y su hijo en San Cristóbal

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres señalados de participar en el asesinato de un padre y su hijo, ocurrido el pasado 29 de agosto en el barrio Quindío, localidad de San Cristóbal, en el oriente de Bogotá.

Los capturados fueron identificados como Gerson Chaguendo, conocido como alias ‘Chaguendo’, y Jefferson Peña, alias ‘Millos’. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado, el cual no aceptaron. Tras la audiencia, el juez decidió imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron cuando las víctimas se encontraban en vía pública y fueron atacadas con arma de fuego. Los agresores habrían huido del lugar a bordo de una motocicleta.

Las labores conjuntas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá permitieron identificar a los presuntos responsables, quienes fueron capturados mediante órdenes judiciales durante operativos realizados en la misma zona donde ocurrió el crimen.

Las autoridades continúan recopilando material probatorio que permita esclarecer los móviles del ataque y determinar si los capturados estarían vinculados con otros hechos de violencia en la ciudad.