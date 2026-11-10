¡Hasta seis horas de fila! Usuarios de Sanitas en Bogotá viven un viacrucis por sus medicamentos

Foto: @mortega2017

Resumen: La Secretaría Distrital de Salud encontró demoras de hasta seis horas en dos puntos de dispensación de medicamentos de la EPS Sanitas en Bogotá, operados por Colsubsidio. La EPS activó un plan de contingencia con entregas a domicilio en máximo 48 horas y atención preferencial, mientras el Distrito mantiene la vigilancia.

La paciencia de miles de bogotanos afiliados a la EPS Sanitas está llegando al límite. Reclamar los medicamentos que les formulan sus médicos se convirtió en una jornada completa: hay quienes deben esperar hasta seis horas en las filas de los puntos de dispensación, una situación que ya prendió las alarmas de la Secretaría Distrital de Salud.

Tras recibir reiteradas quejas de la ciudadanía, la entidad distrital hizo visitas de inspección, vigilancia y control a dos establecimientos de Colsubsidio, el gestor farmacéutico encargado de entregar los medicamentos a los afiliados de Sanitas en la capital. Lo que encontraron las autoridades confirma el drama que viven a diario cientos de pacientes.

En uno de los puntos inspeccionados, los usuarios tardan hasta seis horas para reclamar sus fórmulas: cuatro horas haciendo fila en las escaleras y otras dos horas más dentro del establecimiento. En el segundo punto revisado el panorama tampoco es alentador, pues el tiempo promedio de espera ronda las tres horas.

Pero el problema no son solo las demoras. Los funcionarios también evidenciaron que varias de las ventanillas disponibles no estaban habilitadas, lo que reduce todavía más la capacidad de atención y aumenta la congestión en las instalaciones. La Secretaría de Salud advirtió, además, sobre el riesgo que representan estas largas filas para las poblaciones más vulnerables: adultos mayores, mujeres en embarazo y personas con movilidad reducida.

Ante este panorama, la autoridad distrital les exigió acciones inmediatas tanto a la EPS como al gestor farmacéutico para superar la congestión. Y es que, según la Secretaría, los establecimientos inspeccionados no cumplen con las condiciones de capacidad logística ni con la atención al usuario que contempla la Resolución 1809 de 2025.

¿Qué medidas anunció Sanitas?

Tras el requerimiento de la autoridad distrital, la EPS Sanitas informó que activó un plan de contingencia para aliviar la crisis en los puntos de entrega. Estas son las medidas anunciadas:

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Entrega prioritaria de medicamentos a domicilio, en un plazo máximo de 48 horas.

Atención preferencial para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Priorización de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, con VIH y otras condiciones de alto riesgo.

Redistribución de usuarios hacia otros puntos de entrega habilitados.

Auditorías operativas y solicitud de un plan de mejoramiento a Colsubsidio.

La administración distrital anunció, además, que mantendrá la vigilancia sobre las medidas implementadas, con el fin de comprobar que los tiempos de espera realmente se reduzcan y que los ciudadanos puedan acceder a sus medicamentos de manera digna, segura y oportuna.

Un problema que viene de atrás

Las dificultades para la entrega de medicamentos no son nuevas para los afiliados de Sanitas, una de las EPS más grandes del país, que permanece intervenida por la Supersalud. En septiembre pasado, la aseguradora anunció un cambio de operadores para la entrega de fármacos, una transición que desde entonces ha estado rodeada de quejas por demoras, trámites repetidos y confusiones en los puntos de entrega.

De hecho, apenas la semana pasada trascendió que la Supersalud le ordenó a la EPS presentar reportes semanales hasta garantizar que todos los medicamentos lleguen a manos de los pacientes, una medida con la que el ente de control busca frenar la crisis que afecta a miles de usuarios en varias ciudades del país.

Mientras tanto, en las salas de espera de los puntos de dispensación de Bogotá la escena se repite todos los días: adultos mayores sentados durante horas, madres con sus hijos de la mano y pacientes con enfermedades crónicas contando los minutos para recibir unos tratamientos que, en teoría, deberían estar garantizados por el sistema de salud.

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