Así operaba ‘Puentes II’, la alianza criminal que dejó ocho muertos en un año en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Resumen: La Fiscalía General de la Nación judicializó a 33 presuntos integrantes de 'Puentes II', una alianza criminal que operaba en el sur de Bogotá y que estaría detrás de ocho homicidios y una desaparición forzada en un año. La estructura, nacida en 2018 de la unión de 'El Mesa' o 'Paisas' y 'Los del Compa o El Viejo', dividía sus funciones entre la distribución de drogas y la ejecución de ataques sicariales en barrios como Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle. Entre los vinculados está José Orlando Lancheros, alias 'El Compa', señalado como uno de los cabecillas. Los procesados no aceptaron los cargos imputados.

Un golpe contundente contra el crimen organizado en la capital le propinó la Fiscalía General de la Nación a una estructura delincuencial que, según las investigaciones, sembró el terror en varios barrios del sur de Bogotá. Se trata de ‘Puentes II’, una alianza criminal que habría dejado ocho personas muertas y una más desaparecida en apenas un año de operaciones.

De acuerdo con el ente investigador, esta organización nació en el 2018 de la unión de dos grupos ilegales que antes se disputaban a sangre y fuego las rentas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa’ o ‘Paisas’, una estructura originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. Lejos de seguir enfrentados, decidieron sumar fuerzas y dividirse el trabajo para consolidar su poder en la ciudad.

Una maquinaria dividida en dos frentes

La investigación estableció que ‘Puentes II’ organizó su operación en dos componentes bien definidos. El primero se encargaba de almacenar y distribuir bazuco, marihuana y cocaína en los puntos de expendio que controlaban. El segundo, el más sanguinario, tenía la misión de ejecutar ataques sicariales para dominar esos mismos puntos de venta y causar miedo entre la ciudadanía.

Las actividades de esta alianza se concentraban en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, todos en la localidad de Rafael Uribe Uribe y sectores aledaños del sur de Bogotá. Allí, algunos de sus integrantes administraban la venta de droga al menudeo en entornos académicos, parques y lugares de alta concurrencia, mientras que otros vigilaban, coordinaban la logística o participaban directamente en los ataques armados con armas de fuego.

Uno de los señalamientos más graves es que la organización habría instrumentalizado a menores de edad, usándolos en sus actividades ilícitas para evadir la acción de las autoridades.

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Los crímenes que les atribuyen

Entre los hechos que ya están documentados en la investigación está la desaparición de un hombre en octubre del 2024. La víctima fue citada por presuntos integrantes de la estructura porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de drogas ilícitas que estaban perdidas. Desde ese día no se vuelve a saber de su paradero.

También figura el asesinato de una mujer en el barrio Diana Turbay, ocurrido el pasado 1 de febrero del 2026. A este caso se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín en abril, un doble homicidio registrado en Molinos ese mismo mes y el crimen de un taxista en agosto.

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En total, las autoridades les atribuyen ocho homicidios y una desaparición forzada en un año, cifras que reflejan el nivel de violencia con el que operaba esta alianza en el sur de la capital.

Así cayeron los presuntos integrantes

En diligencias articuladas con unidades de la SIJIN de la Policía de Bogotá fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que, al parecer, hacían parte de ‘Puentes II’. Entre los vinculados hay cinco señalados de tener roles de liderazgo dentro de la organización.

Uno de ellos es José Orlando Lancheros, alias ‘El Compa’ o ‘El Viejo’, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios de los homicidios investigados.

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Fiscales de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentaron a los presuntos integrantes del grupo delincuencial ante jueces de control de garantías. Allí les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pese a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, los procesados no aceptaron los cargos que les fueron imputados, por lo que sus procesos judiciales continuarán su curso ante la justicia.

Un resultado del trabajo investigativo

Según la Fiscalía, este resultado es producto de su modelo estratégico de investigación, orientado a identificar y afectar de manera estructural a las organizaciones delincuenciales que más inciden en la seguridad y la convivencia de las ciudades. A través de labores investigativas articuladas, análisis criminal y asociación de casos, fue posible identificar a los involucrados, sus dinámicas delictivas y los mecanismos que utilizaban para el tráfico local de sustancias ilícitas y la ejecución de homicidios.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, pues las denuncias son clave para que se impongan sanciones y se adelanten procesos investigativos que contribuyan a que Bogotá camine segura.