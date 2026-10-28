Operación KRATOS en Bogotá: 172 capturas, 114 allanamientos, 11 armas y 3 granadas incautadas

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella reportó 172 capturas, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y 3 granadas incautadas en la Operación KRATOS, desarrollada en la madrugada de este miércoles en el centro de Bogotá. Las cifras son preliminares.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó el primer balance de la Operación KRATOS, la ofensiva contra estructuras criminales que se desarrolló en la madrugada de este miércoles 28 de octubre en el centro de Bogotá: 172 capturas y 114 allanamientos.

Según el mandatario, la operación se hizo con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. «Esta madrugada estuve en Bogotá, acompañando personalmente a nuestra Fuerza Pública en la Operación KRATOS, una ofensiva contra las estructuras delincuenciales que pretenden sembrar el terror en la capital», señaló.

Foto: Captura de video

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Lo que se incautó

De acuerdo con las cifras que dio a conocer el presidente, además de las capturas y los allanamientos, las autoridades incautaron 11 armas de fuego y 3 granadas. También quedaron en poder de la Fuerza Pública 72 cartuchos, 34 celulares y 3 proveedores.

En cuanto a estupefacientes, el balance reporta 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco y 250 papeletas de tusi. Además, se encontraron 10,1 millones de pesos en efectivo, y se incautó una motocicleta y se recuperó otra.

«No habrá escondite ni madrugada que los salve»

En su mensaje, el jefe de Estado fue enfático con los grupos delincuenciales. «¡A los criminales no los vamos a dejar dormir tranquilos!», escribió, y agregó: «No habrá escondite ni madrugada que los salve del peso de la ley. Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas. Bogotá no puede seguir a merced de los delincuentes».

De La Espriella también expresó su reconocimiento a los uniformados que participaron. «Mi reconocimiento a la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que participaron en esta operación. Tienen todo mi respaldo como su Comandante en Jefe», afirmó. Y cerró con una frase: «¡Cuando el Estado se decide, nunca pierde!».

Quiénes habrían caído

Medios nacionales reportaron que entre los capturados estaría alias «Picolinni», según informó Caracol Radio. Noticias RCN, por su parte, indicó que entre los detenidos habría un presunto líder de una banda, señalado de estar implicado en el asesinato de una mujer, y un integrante de un grupo delincuencial que habría atacado con una granada a un comerciante en el barrio Santa Fe. Estos datos, por ahora, no han sido confirmados oficialmente en detalle.

Santa Fe y San Bernardo, en el foco

La intervención se concentró, según se conoció, en sectores del centro de la capital como Santa Fe y San Bernardo, dos de las zonas con mayor presencia de economías ilegales de la ciudad. Los uniformados estuvieron en alistamiento desde la madrugada para cumplir los allanamientos y las capturas con orden judicial.

Antes de que comenzara el despliegue, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había advertido que los criminales a los que iban a atacar eran responsables de hechos como extorsión, homicidio, secuestro, hurto y tráfico de estupefacientes.

Se espera que durante la mañana se realice un consejo de seguridad con la participación del alcalde, en el que se entregarían de manera oficial las cifras definitivas de la operación. Por eso, el balance conocido hasta ahora es preliminar y puede cambiar.

Una nueva ofensiva en el país

La operación en Bogotá se conoció un día después del megaoperativo realizado en Medellín y Antioquia, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, y hace parte de la serie de ofensivas que el presidente ha ordenado y acompañado desde su posesión, el pasado 7 de agosto, contra la extorsión y otros delitos.

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Horas antes, hacia las 4:53 de la madrugada, el mandatario había informado en su cuenta de X que autorizó un bombardeo y que acababa de terminar «la exitosa operación BOSUR-KRATOS». Aseguró que en el transcurso de la mañana daría más detalles, información que Minuto30 seguirá informando a medida que se confirme.