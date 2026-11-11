Resumen: Nueve presuntos integrantes de Los Caminantes fueron capturados dentro de la Operación Kratos. Habrían utilizado a menores para vender estupefacientes en el parque Tercer Milenio, en Bogotá, con rentas de ocho millones de pesos diarios. El reporte señala que terminaron en prisión, sin anunciar una condena. El caso forma parte de las acciones contra el microtráfico en el centro de la capital.

Habrían usado menores para vender droga: caen nueve de Los Caminantes en el centro de Bogotá

Los Caminantes, una estructura que habría utilizado a menores de edad para vender estupefacientes en el centro de Bogotá, recibió un golpe dentro de la Operación Kratos. Nueve presuntos integrantes fueron capturados, de acuerdo con la información divulgada este miércoles 11 de noviembre sobre el caso.

Las versiones conocidas señalan que el grupo expendía drogas en el parque Tercer Milenio y que esa actividad le habría permitido obtener rentas de ocho millones de pesos diarios. Uno de los aspectos más graves del reporte es la presunta instrumentalización de niños y adolescentes para sostener la comercialización de las sustancias.

El mensaje difundido sobre el operativo indica que los detenidos terminaron en prisión. Ese resultado no debe confundirse con una condena: se trata de personas señaladas de pertenecer a la estructura y sobre las cuales deberá avanzar el proceso judicial. El reporte no detalla una sentencia ni individualiza las responsabilidades de cada capturado.

La publicación resume el señalamiento contra el grupo así: «Utilizaban menores para vender drogas en el centro de Bogotá». El mensaje relaciona las nueve capturas con la Operación Kratos y ubica la actividad de expendio en el parque Tercer Milenio.

Menores utilizados en el negocio de la droga

El caso pone el foco en la forma en que Los Caminantes habrían involucrado a menores en el expendio de estupefacientes. La información disponible no precisa cuántos niños o adolescentes habrían sido utilizados, sus edades ni las condiciones particulares en las que fueron vinculados a esas actividades.

Tampoco se informó en el mensaje inicial una cantidad de droga incautada específicamente a este grupo. Por eso, las cifras del balance general de Kratos no pueden atribuirse automáticamente a los nueve capturados: corresponden a una intervención más amplia contra distintas estructuras y no exclusivamente a esta investigación.

Foto: Policía Bogotá

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Un golpe a las rentas del microtráfico en el centro

Los ocho millones de pesos diarios mencionados en el reporte corresponden a las rentas que habría generado el expendio de drogas. No se trata de una suma anunciada como dinero encontrado durante las capturas. La distinción permite dimensionar el señalamiento sobre el negocio ilegal sin presentar como incautación una estimación de ingresos.

El caso de Los Caminantes también aparece en el balance publicado este 11 de noviembre por El Tiempo sobre las intervenciones de seguridad en Bogotá. Ese informe ubica a la estructura en el sector de San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, y señala su presunta participación en la venta de drogas mediante la instrumentalización de niños y adolescentes.

El parque Tercer Milenio es el punto mencionado en el reporte específico divulgado este miércoles. La información sobre las capturas se conoce dentro de los resultados de Kratos, pero la fecha de difusión del mensaje no permite afirmar que todas las detenciones se hayan realizado durante las últimas horas.

Kratos, una operación contra varias estructuras

Minuto30 había informado el pasado 28 de octubre sobre un primer balance de la Operación Kratos: 172 capturas y 114 allanamientos. En esa ocasión también se reportaron once armas de fuego y tres granadas incautadas. Aquellos resultados fueron presentados como preliminares y abarcaron la ofensiva general contra estructuras delincuenciales en Bogotá.

La información conocida ahora se concentra en Los Caminantes y en el presunto uso de menores para vender drogas. El avance del proceso deberá establecer la responsabilidad individual de los detenidos, mientras los datos difundidos hasta el momento describen los señalamientos contra el grupo y el resultado de las capturas, sin anunciar una condena.

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