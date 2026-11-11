Pasabordos y maletas se tramitan a mano en El Dorado por falla de sistemas

Resumen: Opain confirmó una falla en los servidores del aeropuerto El Dorado que obliga a hacer de forma manual el registro de pasajeros, la expedición de pasabordos y el etiquetado de equipaje. La contingencia no compromete la seguridad aérea y los equipos técnicos trabajan para restablecer los sistemas. Se recomienda a los viajeros llegar con anticipación y consultar el estado de los vuelos con las aerolíneas.

Opain confirmó una falla técnica en los servidores del aeropuerto El Dorado de Bogotá que obligó a realizar de forma manual el registro de pasajeros, la expedición de pasabordos y el etiquetado de equipaje. La afectación, reportada por la concesionaria desde el martes 10 de noviembre de 2026, alcanza las plataformas compartidas que usan las aerolíneas para el check-in y el embarque, además de VeriPax, el sistema con el que se verifican los pasabordos en los accesos a los muelles.

Por la contingencia, los viajeros que salen desde El Dorado este miércoles 11 de noviembre de 2026 pueden encontrar demoras en los mostradores de las aerolíneas y en los filtros de acceso a las salas de embarque, pues las filas avanzan más lento de lo habitual mientras los trámites se hacen a mano. La situación se presenta el mismo día en que las pistas de El Dorado cierran por dos horas por trabajos de mantenimiento.

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¿Qué trámites se están haciendo a mano en El Dorado?

Tras identificar la falla, Opain activó los planes de contingencia en coordinación con las aerolíneas «con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones». Estos son los procesos que se adelantan de forma manual:

Expedición de pasabordos: los documentos de embarque se están entregando a mano en los mostradores.

los documentos de embarque se están entregando a mano en los mostradores. Etiquetado de equipaje: las etiquetas para identificar las maletas también se elaboran manualmente.

las etiquetas para identificar las maletas también se elaboran manualmente. Embarque: las aerolíneas aplican procedimientos alternativos para permitir el acceso de los pasajeros a los vuelos, con apoyo de equipos de respaldo.

las aerolíneas aplican procedimientos alternativos para permitir el acceso de los pasajeros a los vuelos, con apoyo de equipos de respaldo. Verificación de documentos: el control de pasabordos en los accesos a los muelles se realiza de forma manual, con personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria.

La falla no compromete la seguridad de los vuelos

La concesionaria aclaró que el inconveniente está concentrado en los trámites que se hacen en tierra antes del abordaje y que no afecta la operación aérea: «Esta situación no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios», señaló Opain en su comunicado.

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Se trata de la segunda falla tecnológica que golpea a la principal terminal aérea del país en menos de una semana. El 4 de noviembre, un apagón en el software del centro de control de Bogotá dejó a los controladores aéreos sin ver las trazas de los aviones durante cerca de hora y media, un incidente por el que la Contraloría pidió explicaciones a la Aerocivil. Tras esa contingencia, la autoridad aeronáutica reconoció que el sistema presenta obsolescencia y la Procuraduría abrió una actuación preventiva para verificar el cumplimiento del plan de modernización anunciado para 2027. Los dos episodios corresponden a sistemas diferentes: uno afectó la visualización del tránsito aéreo y el otro los servicios de registro y embarque.

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¿Qué deben hacer los viajeros?

Mientras se soluciona el inconveniente, los equipos técnicos de la concesionaria trabajan junto con el proveedor del servicio para recuperar las plataformas: «Los equipos técnicos están trabajando de manera ininterrumpida y coordinada con el proveedor para solucionar la falla y restablecer completamente los servicios en el menor tiempo posible», indicó la compañía, que no ha fijado una hora estimada para la normalización.

La recomendación para quienes tengan vuelos programados es consultar el estado de sus itinerarios directamente con las aerolíneas, llegar a la terminal con suficiente anticipación y estar atentos a los canales oficiales del aeropuerto, donde se informarán las actualizaciones.

El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024 y es la terminal aérea más importante de Colombia.