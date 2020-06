Muere creador de “I Love NY”

Milton Glaser, el creador del logo “I Love NY” falleció este 26 de junio.

A los los 91 años a consecuencia de un infarto y falla renal, falleció el ilustrador Milton Glaser según informó su esposa, lo que encendió las redes del diseñadores gráficos al rededor del mundo, ya que fue el creador del logo “I Love NY” en el cuál sustituyó la palabra “Love” e incluyó un corazón. De esta forma se volvió un referente para que ciudades y capitales del mundo, hicieran lo mismo creando escenarios para fotografías que registran las visitas de los turistas. También re definió el logo del Superman “el Hombre de acero”, creador por Joe Shuster en 1939, el cual Glaser, inspirado por la película y caratula del album “Yellow Submarine” de los Beatles, le dio un colorido especial y fondo que se usa hasta la actualidad.

Milton Glaser, no solo pensó en el logo “I Love NY“, ya que su historia habla que también le metió la mano en la imagen de DC Comics, creando el sello que aparecía en las historietas como “DC Bullet” y que fue usado por la compañía entre 1976 y 2005. Su larga lista de trabajo habla que era un “maestro del diseño gráfico“, dejando su legado en los logos de diarios como “The Wasington Post“, O Globo” de Brasil, imagen de Bob Dylan, las siluetas de Marcel Duchamp (que vendió más de 6 millones de copias e hizo parte de los más de 400 pósters que diseñó) y sus mayores logros para algunos la fundación de la reconocida publicación “The New York Magazine” y la frase de campaña después de los atentados de NY del 9/11 ‘Más que nunca‘.

