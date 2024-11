¡Otra más! Hackearon cuenta de Capital Salud EPS

Resumen: Las cuentas oficiales de Capital Salud EPS y Secretaría Distrital de Educación en X fueron hackeadas. La Alcaldía Mayor de Bogotá alerta a la ciudadanía sobre el incidente. Las publicaciones en estas cuentas no son oficiales y no deben ser tomadas como información verídica. Se recomienda a los usuarios no interactuar con las cuentas hackeadas. Se desconoce la magnitud del hackeo y la información que fue comprometida.