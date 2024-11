Personaje de los Simpson muere y causa tristeza. Foto Captura The Simpsons Seasons 35.

Resumen: ¡Atención fans de Los Simpsons! Larry, un personaje icónico del Bar de Moe, ha fallecido en la temporada 35. Descubre en esta nota cómo muere Larry y rememora otras muertes trágicas de la serie con la alerta de spoiler si no lo has visto. Además recordamos algunas muertes en la serie y la forma como esos ocasionales personajes partieron.

Un personaje de los Simpson menos en la serie y los fans lamentan su partida al igual que un productor que expresó su tristeza.

Han pasado 35 años años y «Larry» un personaje asiduo en las escenas del Bar de Moe falleció sin decir una palabra. Un hecho que ha enlutado a los fans en la temporada número 35. Si sigue leyendo queremos contarte que advertimos que hay «spoilers» en esta nota. Ya que les compartiremos como el personaje de los Simpsons muere.

Personajes Simpsons y cómo fallecen

Cada vez que parte un personaje en los Simpsons se convierten en noticia. Maude Flanders (esposa de Ned) quien fallece al caer de las gradas debido al impulso de unas camisetas promocionales que habían lanzado hacía Homero, que al moverse en el último segundo, hace que ella muera. El músico «Encías Sangrantes» Murphy, es recordado cuando Bart es hospitalizado tras consumir una rosquilla metálica Krusty-O. Lisa se encuentra con Encías Sangrantes en el hospital, quien le regala su saxofón como reconocimiento a su talento musical. Descubriendo que el Dr. Hibbert era su hermano. Le siguió Mona Simpson la madre de Homero, que le perdona su ausencia en emotivo capítulo.

El mafioso Tony «El Gordo» sufre un ataque y por una traición Homero se ve implicado. Tony es enterrado junto a su esposa, Anne Maria D’Amico, en el cementerio de Springfield, dejando a su hijo único, Michael D’Amico, huérfano y su primo es quien lo reemplaza.

Otra de las trágicas muertes reseñadas antes de la de Larry fue la de «Frank Grimes» compañero de Homero en la plata quien sintió envidia durante un concurso de maquetas de centrales. Al perder entra en una locura y se va directo hacia unos cables de alto voltaje imitando los pasos de Homer y muerte con la frase electrocutado: «No necesito guantes de seguridad porque soy Homero Simps…«.

Muerte de Larry personaje Simpson

Volviendo al capítulo 15 de la temporada 35, titulado «Cremains of the Day», se ve a Homero, Carl y Lenny conversando con Moe en su bar como de costumbre, y cuando «Moe pierde una apuesta en un partido de fútbol, ​​intenta echar a todos con ira». Donde curiosamente, Larry impávido no dice nada. Al verle con los ojos abiertos y tieso, Moe coge una escoba y con su palo en la frente le dan un toque para darse cuenta que ha muerto. En el funeral la madre de este, única asistente «destaca que ellos era para él eran sus mejores amigos». Además que su nombre real como personaje Simpsons era Lawrence Dalrymple.

Tim Long productor de los Simpsons dijo a TMZ que, «es agradable saber que los fans se preocupan por los habitantes de Springfield, sea quien sea». Y lamentó la muerte aduciendo que fue parte de un plan para crear un impacto en la serie y entre sus fans.

