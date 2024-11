“Si por cada desastre de la administración anterior, me dan cinco días de arresto, pagaría cadena perpetua”: Fico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una sátira cuando le preguntaron por el desacato a la tutela de la administración anterior.

“Imagínese donde por cada desastre, por cada cosa mala que hizo la administración anterior, de los que se robaron a Medellín, los que saquearon a Medellín, si por cada cosa mala que ellos hicieron, me responsabilizan a mí y me dan por cada cosa mala que ellos hicieron cinco días de cárcel, si eso suma me tienen que dar cadena perpetua”, dijo.

Recordemos que el mandatario, enfrenta la posibilidad de cinco días de arresto, luego de que la administración anterior de Medellín, despidiera a una maestra en estado de embarazo en noviembre de 2023, y no acatar la orden de un juez de pagar la seguridad social de la afectada.

El juez también ordenó pagar la licencia de maternidad de la maestra y la administración actual, intenta que el juez, verifique que ya se cumplió con lo ordenado y que ya la sanción no tiene aplicación por objeto cumplido.

