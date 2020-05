Madre de Edith González aún no ha asimilado la muerte de su hija

Lorena Velázquez, que fue una de las amigas de la también actriz Edith González, comentó que su madre aún no ha asimilado la muerte de su hija, en algunas ocasiones le dice que está triste porque Edith no la visita.

En entrevista con el programa ‘De primera mano’, la actriz Lorena Velázquez estuvo hablando sobre Ofelia, mamá de la actriz fallecida Edith González.

Lorena contó que la madre de Edith le ha dicho “ay, Lore. Edith ya no me viene a ver. ¿Por qué me olvida?” y confesó que para Ofelia “su hija no ha muerto”. Asimismo, aseguró que la relación entre Edith y su madre era muy estrecha.

Hasta el momento, la madre de Edith se encuentra estable de salud con los cuidados necesarios en medio de la cuarentena.