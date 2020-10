Sandra Barrios, expareja y madre de los hijos del cantante Jessi Uribe, ha demostrado que se encuentra feliz con su nuevo amor, hace poco la invitó a una divertida y lujosa experiencia desde los cielos.

A través de su cuenta de Instagram la nueva pareja de Sandra, Jorge Espinoza, mostró que junto a su hija hicieron un viaje en helicóptero.

Estos son algunas de las reacciones que despertó la fotografía publicada en la cuenta del novio de Sandra: “definitivamente… Mejor que Jessi Uribe. Buena ‘Sandrita’, la sacaste del estadio… Bendiciones y mucha felicidad para ti”, “solo hazla muy feliz ella se lo merece mucho…”, “Más simpático que Jessi”, entre otros.

Recordemos que hace poco la hija de Espinoza contó que Sandra “ha sido una excelente persona, es un gran ser humano, y me ha ayudado, me ha aconsejado, en fin. No todo es como lo dicen las redes o como lo dicen las personas envidiosas”.