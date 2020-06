Comic Con San Diego 2020 gratis y en línea

El sueño de muchos frikis, geeks y amantes de los comics se volverá realidad del 22 al 25 de julio 2020.

Millones de fanáticos en el mundo que nunca habían podido ir a la Comic Con San Diego, la más antigua del mundo, la cual fue fundada en 1971. Les contamos que podrán asistir este 2020, gratis y en línea, gracias a que sus organizadores han querido sumarse por la situación del Covid-19. Cada año, era imposible conseguir fácil un pase de entrada cuando estos eran puestos a la venta para los paneles con artistas o celebridades del cine, comics, videojuegos y personajes que eran parte de su programación. Los “unboxing” que son las primeras miradas a los “action figures” (figuras de acción de caricaturas, series o películas) como Funko Pop, se verán en línea para todos en el mundo y esto significará más emociones, que según los expertos este detalle hará que cuando sea presencial atraerá más visitantes en el 2021.

En nuestro país, Comic Con Colombia que nació en Medellín, que tiene también desde hace dos años Edición Bogotá (cancelada por el covid 19 y aún incierta la paisa), nos compartió que irán por la misma línea por el momento, mientras todo vuelva a la normalidad vienen adelantando los contactos para paneles virtuales y estrenos de trailers con actores Hollywood además de plataformas entre otras sorpresas.

Funko Pop estrenará Action Figures “Unboxing” en la Comic Con San Diego Virtual 2020

