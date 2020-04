En medio de este encierro coronaviresco, decidí escribirme un artículo para mí, algo raro, me pareció chévere y no lo niego, me gustó hablarme a mí mismo a través de la escritura y, para tal fin decidi llamarme con el diminutivo con el que me llaman algunos amigos.

Lo primero que quiero decirte Carlitos es que iluso es la persona que se deja engañar con facilidad, porque cree que todo el mundo actúa con buena voluntad o mejor dicho con buenas intenciones.

Y te digo esto porque leo y escucho decir por todos lados que la sociedad pos pandémica será mucho mejor y que los seres humanos cambiarán hábitos y costumbres en función de una mejor convivencia. Seré respetuoso en mi apreciación y espero no te ofendas, para mí, están muy equivocados quienes así piensan, no soy pesimista, pero decían mis padres que “el que es no deja de ser”.

No olvides que la gente se arrodilla, se santigua e invoca a dios cuando tiene miedo, se transforma frente al temor y piensa en convertirse, y luego se olvidan de lo que prometieron. ¡Iluso si no Carlitos, iluso no!

Recuerda siempre Carlitos que una sociedad manipulada por los medios de comunicación solo alcanza a tener una memoria cortoplacista, una memoria que, con facilidad espasmosa, pasa de un tema a otro, de una tragedia a otra, de un reality a otro.

Hoy solo hablamos del coronavirus, pero con seguridad en pocos días estaremos hablando otra vez de fútbol, de farándula, de política, de series de televisión, de modas y todo volverá a la “normalidad”, como si nada hubiese pasado. Volviendo con el tema de que todos seremos mejores, voy tratar de ser más claro, el encierro no hace buenas a las personas, de ser cierto los reclusos saldrían regenerados de las cárceles. Para la muestra un botón, analiza las cifras de cuánto ha aumentado la violencia intrafamiliar durante esta pandemia.

Ojalá me equivoque, pero el borracho, o mejor el alcohólico, no está esperando que acabe la pandemia para declararse abstemio, el drogadicto sin lugar a dudas añora la calle y sus amigos, pero no para decir que no fuma más, el vago no querrá trabajar, el mentiroso seguirá siendo eso… ¡Iluso si no Carlitos, iluso no!

Del mismo modo, el político corrupto seguirá robando, el gobierno nacional y los locales empezarán a justificar los gastos excesivos y amañados que están haciendo a nombre del coronavirus, pasarán los días y se olvidarán de la importancia de invertir en la salud, la investigación científica y la educación.

Te recuerdo que hace muchos años diferentes sectores sociales vienen reclamando mediante marchas, pancartas, paros, mítines y de otras formas más, inversión en salud, educación y recursos básicos, la respuesta siempre fue que no había dinero.

Ahora, ¡como por arte de magia!, en los últimos días han sacado billones y billones para Familias en acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, estudiantes, habitantes de calle, y ¡lo más asombroso hubo dinero para la salud! La devolución del IVA que estaba programada para el 2021 la están entregando ya, la pregunta es, ¿dónde estaba guardado ese dinero?, ¿quién lo tenía? ¡Iluso si no Carlitos, iluso no!

Lo último, el virus empezó en la ciudad Wuhan en la China y lo curioso fue que éste no se extendió a otras ciudades de ese país como Shanghái, Pekín, Nankín… ahora, llama la atención la rapidez con que los chinos construyeron hospitales y se defendieron del virus, parecería que les habían avisado.

No olvides que la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos es un conflicto que inició en marzo de 2018, cuando Donald Trump anunció la intención de imponer aranceles a los productos chinos, ah, te recuerdo que de manera soterrada, Xi Juinping hace rato se quedó en el poder chino como otro dictador más.

Carlitos te lo voy a decir, pero en voz baja, “viene un nuevo orden mundial, con nuevos protagonistas, China y Rusia”, piensa en eso y analiza, el virus hizo añicos a los españoles, los italianos, los gringos y…, no llegó con fuerza a Rusia ni África, ¿por qué? Que quede claro, terminada la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín, las potencias se dieron cuenta que ya no eran necesarios los misiles ni las armas nucleares sino los laboratorios. ¡Iluso si no Carlitos, iluso no!

Para terminar te digo que al mundo no lo han cambiado las pandemias, el mundo cambiará cuando el capitalismo salvaje deje de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, cuando esto que hoy llamamos democracia sea en realidad eso, democracia, cuando las religiones dejen de ser un negocio, cuando la aceptación del otro sea real y no fingida, cuando un profesor sea más importante que un político, cuando la justicia la administren verdaderos juristas, en fin, cuando todos estemos seguros de transformar esta sociedad aportando cada uno lo necesario. ¡Iluso si no Carlitos, iluso no!

Pd: Cuando alguien vaya a donar su sueldo o algo para alguna causa, por favor no lo publique, apague las cámaras, que esa caridad no se vuelva vanidad de vanidades.