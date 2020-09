Durante mi paso como Gerente de Municipios de La Gobernación de Antioquia cuya función primordial era lograr sinergia y articulación entre los planes de desarrollo municipales con el departamental a efectos de propender por la cristalización de los proyectos de inversión a través de la generación de recursos, espacio que aprovechaba también como buen bombero para concientizar a los alcaldes en la obligación de fortalecer financiera y operativamente a sus respectivos cuerpos de bomberos y de paso despertar en el Gobernador su pasión frustrada infantil por los bomberos lo cual se tradujo en la entrega de decenas de camionetas de intervención rápida , elementos, equipos y capacitación para todos los que llevamos esta querida y amada institución como impronta de servicio.

Un día cualquiera me di a la tarea de preguntarle a un alcalde el por qué su Municipio no contaba con un Cuerpo de Bomberos y con gran sorpresa me dijo : “realmente no es necesario porque en mi Municipio no se ha presentado ningún incendio hace muchos años y no veo la necesidad de crearlo”, como si no hubieran robos o enfermos tampoco sería necesidad la policía o el hospital. Aterradora respuesta!

Pues me di inmediatamente a la tarea de enumerarle ALGUNAS ( solo algunas )de las funciones q hacemos los bomberos:

1. Control de incendios en todas sus modalidades ( estructurales, forestales, vehiculares etc.) hasta aquí tenía toda la razón!!!

2. Control Escapes de combustible, gas y todo lo relacionado con materiales peligrosos, le dije q en otra ocasión le explicaba cual era la clasificación de los materiales peligrosos.

3. Atención de inundaciones

4. Atención de deslizamientos

5. Atención de colapsos estructurales

6. Control de enjambres de abejas

7. Rescates en todas sus modalidades: acuáticos , en espacios confinados, en minas, en lugares boscosos, aéreos etc.

8. Rescate de animales : vacas en huecos, gatos en alturas etc.

9. Control preventivo en eventos masivos

10. Atención de explosiones

11. Atención de accidentes de tránsito

12. Atención prehospitalaria

13. Transporte en ambulancia

14. Inspecciones de seguridad humana y protección contraincendios en establecimientos públicos y privados

15. Certificaciones de redes contra incendio

16. Realización de pruebas neumáticas e hidrostáticas

17. Realización de pruebas hidráulicas a edificios

18. Revisión y aprobación de diseños en proyectos de construcción de sistemas de protección contraincendios

19. Lavados de vías y fachadas

20. Llenado de piscinas y tanques

21. Abastecimiento de agua en épocas de sequías a las comunidades

22. Cursos de primeros auxilios

23. Cursos de trabajo seguro en altura

24. Cursos de trabajo y rescate en espacios confinados

25. Curso de trabajos en caliente

26. Elaboración de planes de emergencias y de evacuación

27. Asesoría en seguridad industrial y salud ocupacional

28. Organización y montaje de simulacros

29. Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

30. Búsqueda y rescate con caninos

31. Rescates vehiculares

32. Manejo y recarga de extintores

33. Talleres de primera respuesta a emergencias

34. Realización de cursos de Bomberotecnia básica y avanzada

35. Campañas preventivas por ejemplo del no uso de pólvora entre otras muchas

36. Asesoría en kit de seguridad vehicular, kit de seguridad industrial, botiquines de primeros auxilios, detectores de humo, gabinetes contraincendios, lámparas de emergencia, señalizaciones, mangueras etc.

37. Poda de árboles

38. Rescate de cadáveres

39. Mantenimiento y conservación de quebradas y Ríos

40. Y muchas más q les pongan los alcaldes como perifoneos, pintura y mantenimiento de edificaciones, consejeros espirituales , vacunadores de felinos y caninos, armadores de carpas, plomeros , electricistas , controladores del espacio público , animadores de fiestas populares y hasta las funciones más extrañas que nadie hace en un municipio y que en última instancia dicen: “llamen a los bomberos”.

Y lo más importante es un servicio público esencial a cargo del estado que de no tenerlo tendría repercusiones disciplinarias, fiscales y penales.

El alcalde de marras inmediatamente me dijo que iba a crear el cuerpo de bomberos y de paso con gran desparpajo me dijo que hasta votos ponían. Increíble!

Y es que EL VOLUNTARIADO es una profesión reconocida legalmente por la Ley 1505,dependiente del Ministerio del Interior , e integrado por la Cruz Roja, la Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos, establecidos en Colombia hace 210 años.

Esa tripleta compone el Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta. En sus inicios operó El Sistema Nacional de Bomberos se instituyó como servicio público a cargo de los municipios desde hace 25 años (Ley 322 del 4 de octubre de 1996), y su presupuesto anual era en esas épocas de 650 millones de pesos que provienen del 1% de las pólizas de seguros contra incendio.

Los Municipios Colombianos están obligados a destinar los recursos de la tasa bomberil para integrar esos cuerpos de bomberos en sus respectivas localidades. En 850 municipios los alcaldes no han implementado la ley bomberil, según la Procuraduría. Es decir aunque pudieran tener un cuerpo de bomberos este estaría inoperante, sin

equipos y lo más preocupante sin el recurso humano idóneo y capacitado para atender cualquier situación de emergencia y desastre. A eso se le llama un Cuerpo de Bomberos de papel.

Los bomberos en Colombia están conformados de acuerdo a a la Ley 1575 ( ley Nacional de Bomberos ) de 2012 de la siguiente manera:

Cuerpos de Bomberos Voluntarios: 680

Cuerpo de Bomberos Oficiales :25

Cuerpo de bomberos Aeronáuticos:40

Es decir aún hay 361 Municipios (equivalente al 33% ) en Colombia sin Bomberos. Aterrador.

De los cuales :91% son voluntarios,5.4% aeronáuticos y 3.6% oficiales. Esto significa que la gran mayoría de bomberos en Colombia somos voluntarios sin contraprestación económica alguna , sin seguridad social y solo nos mueve una gran vocación de servicio y sensibilidad social por nuestra sociedad y súmele a esto que Colombia con cerca de 49 millones de habitantes solo tiene registrado cerca de 19 mil bomberos lo que transgrede la norma internacional de 1 bomberos por cada 1000 habitantes.

La mayoría de bomberos voluntarios en Colombia sólo tienen voluntad para trabajar. En teoría para su funcionamiento disponen de los siguientes recursos: 1.La tasa bomberil que establezcan los municipios. 2. El 2% de las primas de seguro de incendio para hogares, aunque es poco usual en Colombia contratar este tipo de seguro. La misma proporción para seguros de terremoto, minas y petróleo 3. El valor de la expedición de certificados de seguridad en establecimientos comerciarles e industriales. 4. Auxilios distritales y dineros públicos para proyectos macro. 5.Donaciones y 6. Celebración de contratos para actividades afines.

Los bomberos voluntarios en unidades para quemados .

Los bomberos enfrentan desde 1996 en su labor de rescate en todas sus particularidades, la desidia e irresponsabilidad de la gran mayoría de alcaldes para fortalecer operativamente estos cuerpos de bomberos en sus municipios, no hay respuesta; y cuando están conformados al vencer los contratos con la alcaldía, no se facilita su inmediata prórroga. Desde hace 8 años continuamos esperando la total reglamentación de la ley 1505 la que le otorga a los voluntarios incentivos en seguridad social, acceso a viviendas de interés social, acceso y descuentos financieros para ingresar a la educación superior, poseer unas tarifas de servicios públicos preferenciales, descarga laboral en el sector público y privado para realizar las horas de voluntariado , pero esta Ley muy linda en el papel paso a ser un canto a la bandera y está guardada en los anaqueles de las leyes ineficientes del estado .

Siempre ha sido una amenaza la falta de dinero, el invierno, el verano, el viento, las abejas, las veladoras, los pirómanos, los paseos de olla, las falsas alarmas, el uso indebido de sus nombres para promover rifas, falta de maquinaria, el tamaño de la misma, su modelo de más de medio siglo, ausencia de hidrantes, falta de agua, de equipos de comunicaciones, pago obligatorio de peajes, difícil acceso cuando atienden emergencias en zonas rurales y la amenaza con los cambios de gobernantes ,en fin estamos sujetos a tantas amenazas para atender sin los equipos idóneos que nuestros bomberos han sido unos verdaderos héroes innovadores y hasta suicidas en la atención de emergencias y

desastres, creería que San Florián nuestro patrono también ayuda un poco.

Hay además otra arista y que las autoridades no han tenido en cuenta el crecimiento vertiginoso vertical de algunas capitales y succedaneum la falta de equipos y máquinas tipo escalera para atender eventualidades en las mismas.

La generalidad de los municipios del país está urgida de una Intervención correctiva en materia bomberil, para mitigar los efectos en las emergencias esta es una tarea inaplazable y debe estar en la agenda de los gobernantes municipales y departamentales , es tan importante tener un Cuerpo de Bomberos en el Municipio como lo es tener una Escuela o un Hospital, todo pasa por la voluntad política de los gobernantes y la exigencia ciudadana.