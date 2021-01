Con la claridad y el buen manejo que le da a sus entrevistas, el joven periodista Jonathan López Ruiz del equipo de comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín, presentó al nuevo presidente ejecutivo del “Equipo del Pueblo”.

Haciendo el rol del hincha poderoso, Jonathan abordó al nuevo ‘Presi’ con preguntas que quizás el mismo seguidor rojo le haría sin tapujo alguno al joven ejecutivo del “Rey de corazones” lo que me permitió hacer un análisis de sus respuestas en la presente columna.

Asume a este importante cargo el itagüiseño Daniel Ossa Giraldo quien con sus 34 años de edad es quizás el presidente más joven que haya ocupado este importante cargo en el ‘Decano’ lo cual no quiere decir que no tenga las capacidades o experiencia como para decir que no es apto, y más cuando hizo parte de la junta directiva del América de Cali.

Sale a la luz pública y se presenta oficialmente quien venía asumiendo el cargo de manera interina, con el silencio que le permitió realizar un trabajo de saneamiento financiero y demás aspectos administrativos el año anterior, pero que infortunadamente por su misma decisión o de la nefasta dirigencia, lo que se hizo fue dejar cierto sabor de incertidumbre y desinformación que generó mucha especulación en el ambiente deportivo antioqueño.

Sobre la venta del Deportivo Independiente Medellín, Ossa Giraldo dijo mucho y no dijo nada. La sensación para el poderoso hincha es quizás la misma que ha tenido desde el momento en que el mayor accionista informó sobre su decisión de negociar el ‘Decano’.

Decir que llevan meses en acercamientos es más de lo mismo y si bien es claro que no se debe dejar la institución en cualquier mano, al paso que va el asunto, seguirá el “Embeleco de don Raúl” siendo dueño del “Equipo del Pueblo” quien sabe por cuantos años más.

Difiero del joven presidente su indicación del manejo pulcro que se le ha dado al “Rey de corazones”. Si hay algo que la hinchada poderosa no acepta es precisamente este tipo de aspectos y más cuando se ha dado la salida de jugadores baluartes del equipo y sus reemplazos en la mayoría de los casos son aquellos que son más de lo mismo que poco o nada han aportado a nuestra institución.

¿Cómo se va hablar de pulcritud cuando la llegada del “Bolillo” y de los mismos jugadores que el nuevo timonel rojo solicitó, se presentó con recursos actuales del “Equipo del Pueblo” y no como se ha especulado, por parte de los nuevos dueños?

Hernán Darío Gómez no es un técnico barato y algunos de los jugadores que llegaron tampoco lo son, entonces que no nos vengan hablar de pulcritud cuando el año anterior por supuesta crisis económica nos dejaron en manos de un desocupado y a disputar la misma Copa Libertadores y la Liga con nuestros canteranos ¿Es eso pulcritud? Por algo la poderosa hinchada protestó y exigió la venta del club por parte del señor Raúl Giraldo.

La meta indicada de 5 años y los objetivos propuestos para obtener los títulos necesarios, indican claramente que tendremos al “Embeleco de don Raúl” para rato.

Una pista nos la dio de igual manera el mismo “Bolillo” Gómez quien dijo públicamente que esperaba que el señor Raúl Giraldo no lo fuera a echar al año de ocupar el cargo y que le diera el tiempo necesario para estructurar el equipo.

Es por ello que con el tema de la venta, es a mí entender una jugada más y la manera en que esta nefasta dirigencia maneja al “Rey de corazones”.

Ya era hora que el “Equipo del pueblo” acercara más al hincha y lo mismo se presenta si hay una buena comunicación.

Si oportunamente la gerencia de comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín informa asertivamente con transparencia y claridad los hechos más relevantes del equipo, estoy seguro que se acabará en gran medida la cantidad de rumores y especulaciones que se presentan día a día del “rojo de la montaña”.

De igual manera en el tema de la devolución de los abonos se dijo mucho y no se dijo nada. Se limita el presidente escarlata en manifestar que el proceso continúa pero no da fechas exactas como para pensar que el dinero se reembolsará pronto.

Además tampoco se especifica si un hincha poderoso que quiere cambiar de opinión y apostarle por ejemplo a esta nueva era del “Bolillo”, pueda seguir apoyando el equipo cuando su deseo anterior era que le devolvieran su inversión.

Es claro que el nuevo presidente como han sido los demás no son autónomos en las decisiones del equipo. Esperemos que por la cercanía familiar de Daniel Ossa Giraldo con el “Embeleco de don Raúl”, pueda lograr cierta autonomía aunque es difícil que se presente por lo que estoy seguro que será tan solo un vocero más ante la opinión pública.

Cierra el presidente su entrevista pasándole el balón al estratega rojo al manifestar que los jugadores nuevos que llegaron al Deportivo Independiente Medellín tuvieron el aval y la autorización por parte de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez lo que indica que será responsable en cierta medida de los mismos y más si vienen aportar como debe ser o simplemente pasarán sin pena ni gloria.

Entrevista al nuevo presidente en la cual se mostró a un joven que evidencia el deseo de unirse a todas aquellas personas que han llegado a sacar adelante en este 2021 al “Equipo del Pueblo” y por ello debemos rodear y apoyar como debe ser en beneficio del “Rey de corazones”.