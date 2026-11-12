Obras de mantenimiento en colegio de Doce de Octubre benefician a 523 estudiantes

Resumen: La Alcaldía de Medellín finalizó el mantenimiento de la Institución Educativa José María Espinosa Prieto CASD, en Doce de Octubre, con más de $1.760 millones para beneficiar a 523 estudiantes. Ahora prepara una etapa de renovación. Ambas fases suman más de $12.600 millones.

La Alcaldía de Medellín finalizó las obras de mantenimiento en la Institución Educativa José María Espinosa Prieto CASD, ubicada en la comuna 6, Doce de Octubre. Según el balance divulgado por la Secretaría de Educación el 12 de noviembre de 2026, la intervención tuvo una inversión superior a los $1.760 millones y beneficia a 523 estudiantes, con mejoras en las condiciones de los espacios destinados a sus actividades académicas.

Los trabajos se concentraron en distintos componentes de la infraestructura del plantel, desde las cubiertas y el manejo de las aguas lluvias hasta las unidades sanitarias de la rectoría. La finalización de esta fase permite avanzar hacia una nueva etapa de renovación, que tendrá un alcance diferente al mantenimiento ya ejecutado.

¿Qué incluyeron las obras de mantenimiento?

Uno de los frentes intervenidos fue el de las cubiertas. Allí se realizaron trabajos en las estructuras metálicas, las tejas y los sistemas de evacuación de aguas lluvias, elementos que hacen parte de la protección de las instalaciones y del funcionamiento de la infraestructura escolar.

También se mejoraron las unidades sanitarias de la rectoría. En estos espacios se hicieron adecuaciones hidráulicas y trabajos en pisos y acabados, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Medellín sobre el cierre de las obras.

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El balance incluye, además, reparaciones en el cielo falso y en los cerramientos perimetrales de la institución. Con estas intervenciones, la Alcaldía busca brindar espacios más seguros y adecuados para la comunidad escolar del noroccidente de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Medellín

La siguiente fase será la renovación de otros espacios

Con las obras de mantenimiento concluidas, la Alcaldía de Medellín se prepara para iniciar la etapa de renovación. Esta contempla el mejoramiento de las fachadas y los accesos, así como intervenciones en espacios recreodeportivos y aulas especializadas de la sede educativa.

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La nueva etapa también incluye las baterías sanitarias y las cubiertas de los bloques de aulas del costado oriental. Se trata de componentes anunciados para la renovación, por lo que no deben confundirse con las labores que la Secretaría de Educación ya reportó como finalizadas.

En conjunto, el mantenimiento y la renovación representan una inversión de más de $12.600 millones. Ese es el valor de las dos etapas: la cifra superior a los $1.760 millones corresponde específicamente a las obras de mantenimiento que acaban de terminar en el plantel.

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Intervenciones para la comunidad educativa de Doce de Octubre

El proceso en la José María Espinosa Prieto CASD tiene un antecedente divulgado por la Secretaría de Educación el 11 de junio de 2026, cuando informó el inicio de trabajos en esta institución. Ese anuncio contemplaba el mantenimiento de cubiertas, canoas, baños, redes eléctricas, pintura y cerramientos, entre otros componentes.

Ese anuncio inicial también incorporaba componentes de gestión social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. El balance divulgado en noviembre presenta los resultados del mantenimiento y los espacios que se contemplan para la siguiente fase de intervención.

La terminación anunciada en noviembre se suma a las intervenciones que Medellín adelanta para mejorar su infraestructura educativa. Entre los antecedentes está el plan de renovación que amplió su alcance a 49 colegios públicos, presentado en marzo de 2026, con obras definidas según las necesidades de cada establecimiento.

Asimismo, en septiembre se informó el inicio de intervenciones de renovación en 21 instituciones educativas oficiales. En el caso de la José María Espinosa Prieto CASD, el balance actual corresponde al cierre del mantenimiento y a la preparación de la renovación, con el bienestar de sus 523 estudiantes como propósito de las mejoras.