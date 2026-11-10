Logo del Icfes. Imagen: Icfes (Wikimedia Commons, dominio público)

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez como directora general del Icfes. La funcionaria, nombrada por Gustavo Petro en 2023, trabajó hasta el 9 de noviembre. La entidad quedó sin directora y Presidencia aún no publica quién ocupará el cargo.

Sacudida en el Icfes: De la Espriella sacó a Elizabeth Blandón de la dirección

El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, la entidad encargada de evaluar la educación en Colombia y de aplicar las pruebas de Estado en el país.

Fuentes del instituto confirmaron la salida a El Espectador. Blandón, que fue nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro, trabajó hasta el lunes 9 de noviembre en la entidad.

Por ahora, el Icfes quedó sin directora. En la página de aspirantes de la Presidencia de la República tampoco se ha publicado la hoja de vida de quien ocupará el cargo.

Con la salida de Blandón, el único funcionario designado por el Gobierno Petro que seguiría en su puesto es Nicolás Corso Salamanca, director de la Central de Inversiones (CISA), de acuerdo con los registros del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).

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¿Quién es Elizabeth Blandón?

Blandón llegó a la dirección general del Icfes mediante el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, firmado por el entonces presidente Gustavo Petro y la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara. Se posesionó ese mismo mes.

Es economista de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Gestión Financiera Empresarial y en Control Gerencial Corporativo de la Universidad Externado, magísteres en Gestión de Riesgos y en Riesgos Corporativos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de EALDE Business School, y una maestría en Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente cursa un doctorado en Educación en la Universidad de La Sabana.

Antes de llegar al instituto acumuló más de 25 años de trayectoria en el sector público: fue viceministra (e) de Economía Digital, directora de Gobierno Digital y de Gobierno en Línea del Ministerio TIC, directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA y directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud. También se ha desempeñado como docente universitaria.

¿Qué hizo al frente del Icfes?

Durante su gestión, Blandón propuso crear un Sistema Nacional de Microcredenciales e Inteligencia Educativa, con el objetivo de conectar datos en tiempo real con la certificación de competencias en zonas rurales y de bioeconomía.

También impulsó la descentralización de las evaluaciones y la modernización tecnológica de la educación básica y superior, incluida la consolidación de la aplicación de las pruebas de Estado en modalidad electrónica.

Su paso por la entidad no estuvo exento de cuestionamientos: en 2024, el portal Cuestión Pública reveló que al menos dos altos funcionarios designados por Blandón en el Icfes tenían vínculos con el exsenador Julián Bedoya, investigado por la obtención exprés de su título universitario.

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¿Por qué sale del Icfes?

La salida se conoce cuando el Gobierno de De la Espriella, que se posesionó el 7 de agosto, se acerca a sus primeros 100 días. En ese tiempo, la nueva administración ha expedido decretos para retirar a funcionarios designados por el Gobierno Petro y ordenó revisar las notarías entregadas en los últimos días del mandato anterior, medidas que sectores de oposición compararon con el «macartismo».

Apenas un día antes de conocerse su salida, medios nacionales mencionaban a Blandón como una de los dos funcionarios del Gobierno Petro que aún permanecían en sus cargos, pese a las decisiones para relevar a los delegados de la gestión anterior.

Hasta el momento no se conoce el nombre de quien asumirá la dirección del Icfes, la entidad que adelanta exámenes como las pruebas Saber 11 y Saber Pro, claves para el ingreso de miles de estudiantes colombianos a la educación superior.