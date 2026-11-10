Resumen: La Alcaldía de Medellín llevará a Moravia una jornada de 'El Reblujero' para reparar, reutilizar y aprovechar residuos voluminosos, con actividades formativas de los Laboratorios de Cultura Ciudadana y apoyo de Emvarias.

El Reblujero llega a Moravia: la jornada que le dará una segunda vida a los residuos voluminosos

Los residuos voluminosos que durante años han terminado en las calles, el espacio público y hasta en las quebradas de Medellín tendrán una nueva oportunidad. La Alcaldía de Medellín, a través de los Laboratorios de Cultura Ciudadana, llevará a Moravia, en la comuna 4-Aranjuez, una jornada de ‘El Reblujero’, la estrategia que busca darles un segundo uso a los objetos que ya no se utilizan. La cita es el jueves 12 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

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¿Qué es ‘El Reblujero’?

Bajo la premisa de preguntarse qué se puede hacer con los objetos que ya no se usan nace ‘El Reblujero’: un segundo uso para las cosas que ya no se utilizan. La estrategia busca promover el manejo adecuado de los residuos voluminosos e invita a la ciudadanía a descubrir nuevas posibilidades para aquellos elementos que han perdido su utilidad, mientras reflexiona sobre los impactos ambientales y sociales que genera su disposición inadecuada en ecosistemas como el espacio público y las quebradas.

La jornada de Moravia estará orientada al aprovechamiento, la reparación y la reutilización de estos elementos. Hace parte de Medellín Tacita de Plata, la estrategia impulsada por la Alcaldía de Medellín y liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, con la que se busca recuperar y limpiar el espacio público en comunas y corregimientos de la ciudad.

Moravia, uno de los sectores más representativos de la comuna 4-Aranjuez, será el escenario de esta nueva edición, en la que la comunidad podrá acercarse con los elementos que ya no usa y conocer alternativas para darles una segunda vida, en lugar de desecharlos en la calle o en las quebradas.

Foto: Alcaldía de Medellín

Los Laboratorios de Cultura Ciudadana invitan a los habitantes del sector a participar en esta actividad formativa, que promueve nuevas formas de relacionarse con los objetos, darles otros usos y comprender el impacto que tienen en el entorno.

«Uno de los puntos que estamos en proceso de mejorar en cuanto a cultura ciudadana en Medellín es dejar de tirar basuras a las quebradas. Todavía encontramos mesas, puertas y muebles que vienen a parar al río. Es así como te tenemos una propuesta para que participen de El Reblujero este jueves 12 de noviembre», expresó la secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo.

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El encuentro promueve acciones de educación ambiental para fortalecer la participación de la comunidad como protagonista de la transformación social hacia prácticas más sostenibles y de su corresponsabilidad con el medio ambiente. El propósito va más allá de recoger residuos: busca fortalecer una cultura del cuidado, en la que cada persona reconozca cómo sus decisiones cotidianas inciden en el bienestar de su barrio y de la ciudad.

¿Cómo le fue a la primera jornada de ‘El Reblujero’?

En octubre se realizó la primera jornada de ‘El Reblujero’ en Montecarlo, en la comuna 3-Manrique, donde se recolectaron 1,6 metros cúbicos de residuos voluminosos y de construcción y demolición, equivalentes a 1.600 kilos.

Esa actividad se sumó a los esfuerzos de la comunidad por recuperar espacios del sector y fortalecer iniciativas como la ecohuerta, que hoy representa una oportunidad para el encuentro y la apropiación del territorio.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Con esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín invita a ver los objetos que se dejan de utilizar desde una nueva perspectiva: algunos pueden repararse, otros pueden encontrar un nuevo dueño y aquellos que ya no tienen aprovechamiento deben disponerse de manera adecuada a través de las rutas establecidas.

¿Cómo pedir la recolección de residuos voluminosos?

Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín recuerda que los residuos voluminosos, como muebles, colchones y otros enseres, requieren una disposición especial para proteger el entorno y evitar puntos críticos de acumulación en los barrios.

Para solicitar su recolección, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea Amiga del Aseo de Emvarias al 604 444 56 36 o escribir al WhatsApp 304 403 7188. El servicio también está disponible a través del sitio web de Emvarias.