Por monitoreo de cámaras de videovigilancia, tres personas fueron trasladadas al CTP en Medellín

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Resumen: Tres personas fueron trasladadas al CTP en Medellín gracias al monitoreo de cámaras de videovigilancia, informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
La institución señaló que la acción hace parte de actividades orientadas a prevenir hechos delictivos y a proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
Con el mensaje «Nos anticipamos al delito», la Policía publicó un video de 18 segundos en el que se ve a uniformados en moto y a un grupo de personas resaltado con un círculo rojo en una calle.
Foto: Redes Sociales
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