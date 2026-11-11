Foto: DAGRD

Resumen: Un muro de contención colapsó el lunes 10 de noviembre en el barrio El Tesoro, en El Poblado, Medellín. La emergencia, atendida por Bomberos, dejó una motocicleta afectada y ningún herido. El DAGRD reveló que ya había evaluado la estructura en abril y recomendado reforzarla.

¡Colapsó muro de contención en El Poblado! DAGRD ya había advertido el riesgo desde abril

Un muro de contención colapsó en el sector La Chacona del barrio El Tesoro, en la comuna 14 de El Poblado, al suroriente de Medellín. Según el reporte oficial del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la emergencia se presentó el lunes 10 de noviembre a la 1:09 p.m., cuando a la línea 123 ingresó el aviso por la caída de la estructura, ubicada en la calle 9A con carrera 15.

Al lugar se desplazó una tripulación del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, que atendió la situación y confirmó que los escombros quedaron regados sobre la vía pública. De acuerdo con el DAGRD, en el hecho una motocicleta resultó afectada por la caída del material. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

«A la 1:09 p.m. ingresó a la línea 123 el reporte por colapso de un muro de contención en la Cll. 9A x 15, comuna 14 El Poblado, barrio El Tesoro. El caso fue atendido por una tripulación del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Se registró afectación a una motocicleta», informó el DAGRD a través de su cuenta oficial en X.

El DAGRD ya había advertido el estado del muro en abril

El colapso no era un escenario desconocido para las autoridades. El propio DAGRD reveló que su equipo técnico había visitado el sitio el pasado 20 de abril y, a través del informe técnico N.° 134276, dejó evidencia de las afectaciones que ya presentaba la estructura. En ese documento, además, se recomendaron acciones de reforzamiento del muro para evitar su posterior colapso, que finalmente se registró este lunes.

«Este caso había sido visitado el pasado 20 de abril por parte del equipo técnico del DAGRD, el cual a través del informe técnico N.° 134276 dejó evidencia de las afectaciones sobre el muro, también se recomendaron acciones de reforzamiento del mismo para evitar su posterior colapso», agregó la entidad en el mismo hilo de publicaciones.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el muro de contención pertenece a una propiedad privada. En la visita técnica de abril, las autoridades le recomendaron al propietario contratar a un ingeniero civil para evaluar las condiciones de la estructura y adelantar las intervenciones necesarias.

El mismo medio conoció que la estructura presentaba deterioro y deficiencias constructivas desde antes del movimiento sísmico del pasado 10 de agosto, por lo que su estado venía siendo motivo de preocupación desde hacía varios meses.

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Al momento del colapso, el propietario ya adelantaba gestiones para reconstruir el muro de contención y responder por los daños ocasionados, según la información entregada por las autoridades.

¿Qué sigue tras el colapso en El Tesoro?

Tras la atención inicial de la emergencia por parte de Bomberos, el caso queda en manos del propietario del inmueble, que deberá continuar con la remoción de los escombros y la reconstrucción del muro, de acuerdo con las recomendaciones técnicas entregadas por el DAGRD.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier emergencia a la línea 123 y de atender oportunamente las recomendaciones técnicas sobre estructuras en riesgo, en especial en sectores con pendientes, taludes y muros de contención antiguos.

Grietas visibles, inclinaciones, desprendimiento de material o humedad constante son algunas de las señales de alerta que los expertos piden no ignorar en este tipo de estructuras, ya que su deterioro progresivo puede terminar en colapsos como el de El Tesoro.

El barrio El Tesoro es un sector residencial de la comuna 14, en el suroriente de Medellín, donde durante la temporada de lluvias se han presentado diferentes emergencias asociadas a la estabilidad del terreno y de las estructuras de contención.

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