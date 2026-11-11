Clima en Medellín para el jueves 12 de noviembre: esto dice el pronóstico

Foto de archivo

Medellín tendrá este jueves 12 de noviembre una jornada cálida, con una madrugada y mañana frescas, en torno a los 17 °C, una temperatura máxima cercana a los 28 °C hacia el mediodía y posibilidad de lluvias aisladas en la tarde y la noche, según el consenso de los modelos meteorológicos para el Valle de Aburrá.

Los pronósticos señalan una mañana con nubosidad variable y algo de brillo solar, seguida de chubascos dispersos desde media tarde, con acumulados leves que no superarían los 5 milímetros. Si va a estar en la calle después del mediodía, lo mejor es salir con sombrilla.

Noviembre vendría con menos lluvia de lo normal, según el SIATA

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) anticipa que las lluvias de noviembre pueden quedar por debajo de lo esperado para el mes, por efecto del fenómeno de El Niño, que ya entró en fase de maduración. Así lo explicó Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del SIATA, en el balance de octubre.

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El boletín del Área Metropolitana del Valle de Aburrá indica que para el trimestre octubre-noviembre-diciembre hay un 83 % de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad excepcional frente al registro histórico. Sus mayores efectos, menos lluvia de lo normal y temperaturas sobre el promedio, se esperan en los primeros meses de 2027.

Octubre dejó 11 días con eventos de lluvia extrema o muy fuertes, entre ellos los del 5 y el 9 de ese mes, que activaron las sirenas de alerta temprana. Semanas atrás, un aguacero en el Valle de Aburrá dejó 27 descargas eléctricas en 30 minutos, según reportó el SIATA. El 15 de octubre, una estación de monitoreo registró 32,4 °C, uno de los valores más altos de 2026.

En calidad del aire, la red de monitoreo del SIATA reporta la mayoría de las estaciones del Valle de Aburrá en estado verde (buena) y algunas en amarillo (aceptable), un panorama favorable para las actividades al aire libre. Las autoridades ambientales siguen de cerca la calidad del aire en el Valle de Aburrá, que en las temporadas secas define si se activan medidas como el pico y placa ambiental.