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Resumen: Una enorme socavación destruyó parte de la banca de la carrera 24 con calle 72, en el barrio La Cruz, comuna 3 de Manrique, Medellín, y dejó incomunicados a los sectores de La Honda y La Cruz. La recuperación del corredor vial tardaría al menos tres semanas. La Secretaría de Infraestructura Física pidió evaluar posibles responsabilidades por intervenciones en un predio privado y Cootracovi activó un plan de contingencia con buses y transbordos.

Enorme socavación destruyó la vía de La Honda a La Cruz, en Manrique; recuperarla tardaría tres semanas

Una enorme socavación destruyó buena parte de la banca de la carrera 24, a la altura de la calle 72, en el barrio La Cruz, comuna 3 de Manrique, en Medellín, y dejó incomunicados a los sectores de La Honda y La Cruz. Recuperar este corredor vial tardaría al menos tres semanas, dependiendo de las condiciones del clima.

El hundimiento se presentó en un lote cercano al cruce de la carrera 24 con calle 72, donde la empresa de transporte Cootracovi parquea sus vehículos. La afectación avanzó de forma progresiva hasta comprometer la estabilidad de la vía y provocar el desprendimiento de un tramo considerable de la banca, por lo que las autoridades ordenaron el cierre total del corredor.

¿Qué causó la socavación en Manrique?

Según los habitantes del sector, la emergencia comenzó en medio de unas obras de un privado que buscaban construir un muro de contención en el lugar. Sin embargo, el terreno empezó a ceder poco a poco y las lluvias de los últimos días aceleraron la erosión, hasta que el pasado domingo 8 de noviembre se presentó un nuevo desprendimiento que terminó por afectar lo que quedaba de la carretera.

La comunidad también señala posibles filtraciones de agua como una de las causas de la emergencia. Juan Carlos Idárraga, presidente de Asocomunal de la comuna 3, Manrique, explicó que existen dos hipótesis sobre el origen del problema.

«Hay dos hipótesis, una que es culpa de la empresa Cootracovi, pero no lo creemos. Acá siempre ha habido una fuga de agua subterránea, entonces fácilmente se pudo haber deslizado el terreno», manifestó Idárraga.

Por su parte, Lina Sánchez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Cruz, aseguró que las lluvias agravaron las condiciones del terreno y aceleraron el deterioro de la infraestructura. Según explicó, la obra comenzó a erosionarse con las precipitaciones y el agua terminó por arrastrar lo que quedaba de la vía.

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Secretaría de Infraestructura ya había visitado el sector

La Secretaría de Infraestructura Física informó que el 21 de octubre de 2026 realizó una visita técnica en el barrio La Cruz. Durante la inspección, su equipo profesional encontró intervenciones dentro de un predio privado que, presuntamente, generaron afectaciones sobre la infraestructura vial contigua.

En esa primera revisión, los funcionarios identificaron una socavación que desprendió el material de soporte y comprometió la estabilidad de la capa de rodadura. Para ese momento, las autoridades mantenían restringido el tránsito vehicular y solo permitían el paso parcial de motocicletas y peatones.

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Sin embargo, la situación empeoró. Según el registro fotográfico del 9 de noviembre, ese día colapsó otro tramo de la carretera, lo que provocó una pérdida significativa de la banca y obligó al cierre total del corredor. La entidad advirtió sobre los riesgos que esta condición representa para los usuarios y para la estabilidad de la infraestructura cercana.

Ante el avance de la emergencia, ese mismo 9 de noviembre la Secretaría de Infraestructura Física envió una comunicación oficial a la Secretaría de Gestión y Control Territorial. En el documento solicitó una nueva visita técnica, actuaciones de inspección, vigilancia y control, así como la evaluación de las posibles responsabilidades por las intervenciones ejecutadas en el predio.

La dependencia también pidió que se adopten las medidas necesarias para recuperar integralmente la malla vial afectada y mitigar los riesgos asociados con la inestabilidad del terreno.

¿Cuánto tardará la recuperación de la vía entre La Honda y La Cruz?

Aunque los trabajos tardarían al menos tres semanas, la Secretaría de Infraestructura Física todavía no cuenta con un cronograma de intervención. Las autoridades deben avanzar en las evaluaciones técnicas y definir las actuaciones necesarias, mientras las lluvias representan un factor que podría dificultar las labores.

El cierre total de la vía afecta los desplazamientos cotidianos de los habitantes de La Honda y La Cruz, quienes deben modificar sus recorridos para llegar a sus viviendas, centros educativos y lugares de trabajo.

Uno de los sectores afectados es la comunidad educativa del colegio Gente Unida, institución ubicada cerca del punto de la emergencia. Para facilitar el desplazamiento de estudiantes y peatones, Cootracovi habilitó un acceso a través de su parqueadero.

Además, la empresa activó un plan de contingencia en materia de movilidad. La estrategia incluye varias rutas de buses cerca del punto de la socavación para facilitar el transbordo de pasajeros y mantener la conexión del servicio de transporte público.

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