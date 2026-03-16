Medellín renovará 49 colegios públicos para mejorar los espacios de aprendizaje

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Resumen: Medellín ampliará su plan de renovación de infraestructura educativa y transformará 49 colegios públicos con una inversión superior a $24.000 millones.

El plan de renovación de colegios en Medellín continúa ampliándose. La Alcaldía anunció que el proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa llegará ahora a 49 colegios de la ciudad, luego de sumar 16 nuevos planteles al programa.

La ampliación del plan de renovación de colegios en Medellín fue posible gracias a una adición presupuestal superior a los $24.000 millones de pesos, recursos que permitirán adelantar estudios, diseños técnicos y las obras necesarias para modernizar los espacios educativos.

Actualmente, el proyecto se ejecuta a través de la Empresa de Desarrollo Urbano, entidad encargada de liderar las intervenciones. En un principio, el plan contemplaba la renovación de 33 instituciones educativas, pero durante los análisis técnicos se determinó la necesidad de incluir 16 colegios adicionales.

Las obras previstas impactarán diferentes áreas de los planteles, como fachadas, aulas especializadas, laboratorios, espacios de preescolar, zonas recreo-deportivas, restaurantes escolares, canchas y baterías sanitarias, además de mejoras en redes eléctricas y de conectividad.

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La secretaria de Educación de la ciudad, Carolina Franco Giraldo, explicó que estas intervenciones buscan adaptar los colegios a nuevas necesidades educativas, entre ellas la Jornada Única, la inclusión educativa y el fortalecimiento de modelos pedagógicos innovadores.

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Actualmente, equipos técnicos realizan visitas a los establecimientos para identificar las necesidades específicas de cada institución y definir las intervenciones más adecuadas en cada caso.

De acuerdo con la alcaldía, el objetivo es garantizar espacios educativos dignos, seguros y modernos, que favorezcan mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes.

En el actual cuatrienio, la ciudad proyecta renovar más de 100 instituciones educativas, con una inversión que superará los $276.000 millones de pesos, como parte de la estrategia denominada Escuelas Inteligentes, que busca integrar infraestructura moderna, tecnología y nuevas metodologías pedagógicas en los colegios públicos.

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