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Resumen: Con $21.400 millones renuevan 21 colegios oficiales del Distrito. Más de 18.000 estudiantes tendrán aulas, comedores y espacios deportivos modernos.

¡A estrenar colegio! Más de 18 mil estudiantes tendrán sedes nuevas y modernas

Con una inversión superior a los $21.400 millones, iniciaron las obras de renovación en 21 instituciones educativas oficiales del Distrito, con las que se beneficiarán más de 18.000 estudiantes. Las intervenciones buscan optimizar los espacios de aprendizaje y mejorar las condiciones de infraestructura.

De acuerdo con la alcaldía, los trabajos permitirán adecuar ambientes más seguros, funcionales y aptos para el desarrollo de las actividades académicas. Las obras ya están en marcha en las diferentes sedes priorizadas.

Las intervenciones se ejecutarán de acuerdo con las necesidades de cada institución. Entre las acciones contempladas se incluyen cambios en fachadas y accesos, mejoramiento de espacios recreodeportivos, dotación y adecuación de aulas de sistemas, intervención en zonas de preescolar, recuperación de áreas verdes y de circulación, modernización de comedores escolares, renovación de baterías sanitarias y actualización de redes eléctricas, de voz y datos.

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Algunos de los colegios también tendrán mejoras en sus condiciones de accesibilidad, con el fin de garantizar entornos incluyentes para toda la comunidad educativa.

Con estas obras, el Distrito avanza en la modernización de la infraestructura educativa oficial y en la adecuación de espacios que respondan a las necesidades actuales de estudiantes, docentes y directivos.

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El objetivo es ofrecer lugares más dignos y adecuados para el aprendizaje, que contribuyan al bienestar y al mejoramiento de la calidad educativa.

La inversión superior a los $21.400 millones impactará directamente a más de 18.000 alumnos, que contarán con instalaciones renovadas para su formación.

La alcaldía señaló que las intervenciones se realizarán de manera progresiva y sin afectar de manera prolongada la prestación del servicio educativo.

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