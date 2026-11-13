«No los autorizo»: De la Espriella ordenó reversar los salarios del Fondo Milagro

El presidente Abelardo De la Espriella. Foto: Redes Sociales

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella ordenó reversar de inmediato los salarios del Fondo Milagro, entidad de la reconstrucción tras el terremoto, por contradecir su directiva de austeridad. La nómina mensual rondaría los $765 millones.

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó reversar de inmediato los salarios del Fondo Milagro, la entidad encargada de manejar los recursos de la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario dijo que esos pagos no se compadecen con su directiva de austeridad y que no los autoriza.

El pronunciamiento lo hizo la noche de este jueves 12 de noviembre en su cuenta oficial de X, después de que se conociera la nómina del Fondo, difundida por la oposición y obtenida mediante un derecho de petición.

«No los autorizo»

«¡En el Gobierno de la Patria Milagro la austeridad y la coherencia no se negocian! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato», escribió el presidente.

De la Espriella reconoció que el Fondo ha comenzado a hacer «en tiempo récord» lo que en otras épocas tardó años. Según dijo, ya se está reconstruyendo, se entregan viviendas y subsidios y se adelantan las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción.

Aun así, advirtió que no permitirá que «decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones» empañen una misión «tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó».

Los salarios que generaron la polémica

De acuerdo con los datos revelados a partir del derecho de petición de la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, tendría un salario de $39 millones. Los coordinadores, por su parte, devengarían $36 millones.

Según la información conocida, la nómina mensual de cerca de 26 funcionarios llegaría a unos $765 millones. Los cargos, de acuerdo con los reportes, son a término indefinido y con sede en Pereira.

Advertencia a los funcionarios

En el mismo mensaje, el jefe de Estado envió una advertencia a su equipo de Gobierno. «En mi Gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados», afirmó.

Y agregó: «Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones».

El presidente no precisó cuáles serán las medidas inmediatas, pero anunció que se conocerán «medidas correctivas» en las próximas horas. Tampoco se ha informado a qué valor quedarían los salarios tras la reversión.

Qué es el Fondo Milagro

El Fondo Milagro fue creado por el Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, para administrar recursos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas. Su creación se anunció en medio de la declaratoria de emergencia económica, que después fue avalada por la Corte Constitucional con límites al uso de los recursos.

La Corte ordenó, entre otras cosas, que los dineros de la emergencia no se destinen a gastos ajenos a la calamidad y que el Gobierno cree un mecanismo separado para administrarlos, de modo que los organismos de control puedan hacerles seguimiento permanente.

Sobre cómo se moverán los recursos del Fondo, Minuto30 explicó en octubre el esquema para los damnificados. Y sobre el decreto de emergencia, este fue el anuncio inicial del Gobierno.

Una polémica en plena política de austeridad

La reacción presidencial se produce en medio de la insistencia del Gobierno en el ahorro del gasto público, uno de los ejes de su discurso. La difusión de la nómina por parte de la oposición puso el tema en la agenda pública.

De la Espriella anunció que las medidas correctivas se conocerán en las próximas horas. Minuto30 seguirá atento a la decisión final sobre la escala salarial del Fondo.

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