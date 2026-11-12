Primera dama Ana Lucía Pineda recibió al papa León XIV en Lima: “Un momento profundamente emotivo”

Resumen: La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, participó en el recibimiento del papa León XIV en Lima, invitada por la presidenta Keiko Fujimori, y compartió un emotivo mensaje en Instagram sobre el encuentro. La Cancillería informó que el viaje se realizó con recursos propios.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, hizo parte de la delegación que recibió al papa León XIV en Lima, Perú, durante la ceremonia oficial de bienvenida que la presidenta Keiko Fujimori ofreció al pontífice en el Palacio de Gobierno, en la tarde del miércoles 11 de noviembre.

Este jueves, la primera dama compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre el encuentro con el Santo Padre, a quien dijo haberle pedido oraciones por Colombia.

«Durante mi visita a Perú, tuve la maravillosa y bendecida oportunidad de acercarme a Su Santidad, el papa León XIV, y compartir con él unas palabras sobre mi amada Colombia», escribió Pineda en la red social.

«Como mujer de fe, madre y primera dama, fue un momento profundamente emotivo y significativo. Con el corazón lleno de esperanza, le pedí al Santo Padre que tuviera siempre presente a nuestro país en sus oraciones, por la paz, la unión, la esperanza, el consuelo y el bienestar de todas las familias colombianas», agregó.

El encuentro de la primera dama Ana Lucía Pineda con el papa León XIV en Lima. Fotos: instagram

En su publicación, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella también agradeció a la mandataria peruana por la invitación: «Mi profundo agradecimiento a la presidenta Keiko Fujimori por su generosidad y por brindarnos esta valiosa oportunidad, que reafirma la importancia de fortalecer los lazos de hermandad y trabajar de la mano entre nuestros países, unidos por la fe, la solidaridad y el compromiso de construir un mejor futuro».

«Me llevo en el corazón la bendición de este encuentro y la esperanza de seguir trabajando con amor y vocación de servicio por Colombia», concluyó la primera dama, que viajó a la capital peruana tras aceptar la invitación que Fujimori extendió a los jefes de Estado y representantes de América Latina.

“Regreso también a mi patria”: las primeras palabras del papa en Lima

El papa León XIV llegó a Lima cerca de las 5:00 p. m. del miércoles y fue recibido en la Base Aérea del Callao, desde donde inició su recorrido por la capital peruana. Se trata de la tercera etapa de su primera gira por Sudamérica, que antes lo llevó por Uruguay y Argentina.

En su primera intervención pública en Lima, el pontífice recordó los años que vivió en Perú y la nacionalidad peruana que recibió en 2015. «Regreso como sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria», manifestó ante la presidenta Fujimori, autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La primera dama durante el recibimiento al papa León XIV en Lima. Fotos: instagram

La visita apostólica a Perú se extiende hasta el lunes 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, con misas multitudinarias y encuentros con obispos, religiosos, jóvenes y representantes de los pueblos amazónicos.

Viaje con recursos propios, según la Cancillería

La Cancillería de Colombia informó el martes 10 de noviembre que el desplazamiento de la primera dama se realizaría con recursos propios, por lo que «no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano». El ministerio agregó que su participación se concentraría en acompañar la ceremonia de bienvenida al papa y la presentó como una oportunidad para «afianzar los lazos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los pueblos de América Latina».

La delegación que acompañó el recibimiento del papa León XIV en Perú. Fotos: instagram

El viaje se da mientras Pineda enfrenta cuestionamientos por el manejo de las donaciones recaudadas para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, según reportó Infobae. Parte de esos aportes fue recogida por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad liderada por la primera dama, para apoyar a las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Según el mismo medio, Pineda ha rechazado que existan irregularidades en la administración de los recursos. La fundación presentó una rendición de cuentas que reportó aportes privados por $54.589.523.791 entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, además de 5.652,2 toneladas de ayuda humanitaria movilizadas y atención a más de 48.000 personas en 80 municipios.

¿Quién es Ana Lucía Pineda?

Ana Lucía Pineda Aruachán nació en Montería, Córdoba, el 8 de octubre de 1987. Es administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y está casada desde 2008 con el presidente Abelardo de la Espriella, con quien tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Desde la llegada de su esposo a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, la primera dama ha dicho que quiere ejercer su cargo como una «gestora social», con una agenda centrada en la niñez, las mujeres y los adultos mayores.

Ana Lucía Pineda en las calles de Lima, en el marco de la visita del papa León XIV. Fotos: instagram

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