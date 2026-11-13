Lotería de Bogotá: resultados del sorteo 2872 del jueves 12 de noviembre de 2026

Foto de archivo.

Resumen: La Lotería de Bogotá realizó el sorteo 2872 el jueves 12 de noviembre de 2026. El premio mayor de $12.000 millones correspondió al número 1970, serie 089. La jornada incluyó secos de $1.000 millones, $500 millones, $200 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Consulte la lista completa y verifique número, serie y fecha de su billete antes de reclamar.

La Lotería de Bogotá realizó el sorteo 2872 del jueves 12 de noviembre de 2026 y el premio mayor de $12.000 millones quedó en el número 1970, de la serie 089. Los resultados de la jornada incluyen, además, premios secos de distintas cuantías, dentro de un plan de premios anunciado por más de $34.000 millones.

Quienes participaron pueden revisar tanto la combinación del premio mayor como los números y las series de los secos. La comprobación debe hacerse con el billete o la fracción correspondiente al sorteo 2872, pues la fecha, el número y la serie permiten distinguir este resultado de los de semanas anteriores.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá del 12 de noviembre

Sorteo: 2872.

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

Número ganador: 1970.

Serie: 089.

Premio mayor: $12.000 millones.

Premios secos del sorteo 2872

Con el plan de premios «Los Genios de la Suerte», la jornada repartió además los siguientes premios secos, que se ganan con el número y la serie exactos:

El Abrazo Millonario de $1.000 millones

Número 4789, serie 173.

Rugido de la Fortuna de $500 millones

Número 9041, serie 058.

Vuelo de la Suerte: 3 secos de $200 millones

Número 2182, serie 407.

Número 2751, serie 189.

Número 3252, serie 254.

El Beat Ganador: 6 secos de $50 millones

Número 1427, serie 160.

Número 1454, serie 269.

Número 7159, serie 318.

Número 8951, serie 378.

Número 1692, serie 059.

Número 7280, serie 267.

La Ola Millonaria: 12 secos de $20 millones

Número 0688, serie 269.

Número 7566, serie 406.

Número 4578, serie 120.

Número 1736, serie 079.

Número 2285, serie 108.

Número 2841, serie 078.

Número 2898, serie 321.

Número 1684, serie 223.

Número 7981, serie 205.

Número 4762, serie 199.

Número 5139, serie 012.

Número 5547, serie 455.

El Salto Dorado: 30 secos de $10 millones

Número 0174, serie 239.

Número 6556, serie 326.

Número 6148, serie 316.

Número 5658, serie 171.

Número 5164, serie 074.

Número 3812, serie 002.

Número 1872, serie 281.

Número 0317, serie 197.

Número 8557, serie 123.

Número 6272, serie 092.

Número 5918, serie 125.

Número 5211, serie 426.

Número 4255, serie 149.

Número 2580, serie 177.

Número 0963, serie 139.

Número 8835, serie 046.

Número 6434, serie 378.

Número 6076, serie 012.

Número 5450, serie 246.

Número 4684, serie 122.

Número 2704, serie 327.

Número 1402, serie 342.

Número 9164, serie 261.

Número 6493, serie 306.

Número 6080, serie 205.

Número 5467, serie 115.

Número 4781, serie 256.

Número 2962, serie 345.

Número 1509, serie 344.

Número 9290, serie 416.

En las tres jornadas anteriores, el premio mayor había correspondido al número 0387 de la serie 018 (sorteo 2871, del 5 de noviembre), al 0500 de la serie 094 (sorteo 2870, del 29 de octubre) y al 9392 de la serie 449 (sorteo 2869, del 22 de octubre), según el registro de resultados publicado por Semana. La lotería recuerda que sus sorteos se realizan cada jueves y que los billetes y las fracciones se pueden adquirir de forma legal a través de los loteros autorizados, los puntos de venta oficiales y su página web.

Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá

Después de comparar el billete con los resultados, el paso siguiente es confirmar la categoría del premio directamente con la lotería. No basta con encontrar una coincidencia parcial: los secos y las aproximaciones tienen sus propias condiciones dentro del plan de premios y exigen que el número y la serie coincidan con los publicados.

Seguir canal en WhatsApp Loterías

De acuerdo con el Portal Bogotá, los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse a través del lotero de confianza o de un punto de venta autorizado. Para los premios superiores a ese valor, el trámite se realiza personalmente en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A n.° 26-14, en la capital. El plazo general de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo, por lo que se recomienda conservar el billete en buen estado.

La Lotería de Bogotá juega todos los jueves en la noche. El próximo sorteo, el número 2873, se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026, con un nuevo plan de premios por más de $34.000 millones.

Esta relación corresponde exclusivamente al sorteo del 12 de noviembre de 2026. Si hay dudas o diferencias entre las listas que circulan en medios y redes, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que reposa en las oficinas de la Lotería de Bogotá.