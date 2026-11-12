«Nancy, te esperamos sana y salva»: Uribia marchó por el regreso de la gestora social secuestrada

Resumen: Resumen: Miles de uribieros marcharon este jueves en la noche, vestidos de blanco y con globos blancos, para pedir el regreso de Nancy Gómez, la gestora social secuestrada el miércoles al salir del gimnasio. El Gobierno mantiene un plan candado en la frontera y hay una recompensa de 300 millones de pesos por información.

Minuto30.com.- Con globos blancos, pancartas, oraciones y vestidos de blanco, miles de habitantes de Uribia, en La Guajira, se tomaron las calles del municipio en la noche de este jueves para pedir el regreso de Nancy Gómez Sánchez, la gestora social y primera dama que fue secuestrada en la mañana del miércoles cuando salía de un gimnasio del casco urbano.

La multitudinaria concentración fue registrada por la Alcaldía de Uribia en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que se ve a hombres, mujeres y jóvenes caminando juntos con globos blancos y retratos de la gestora social. «Hoy Uribia se unió en un solo sentimiento, una sola voz y una misma esperanza por el regreso de nuestra Gestora Social, Nancy Gómez Sánchez», escribió la administración municipal.

«Agradecemos de corazón a cada persona que nos acompañó en esta gran concentración, a quienes caminaron, elevaron sus oraciones y se sumaron a este clamor colectivo de fe, solidaridad y esperanza», agregó la Alcaldía en su mensaje, que cerró con un ruego: «¡Nancy, te esperamos sana y salva en casa!».

«El comercio de Uribia se une por el regreso de Nancy Gómez»

En la marcha también participaron comerciantes del municipio, que cargaron una pancarta en la que se lee: «El comercio de Uribia se une por el regreso de Nancy Gómez… No más secuestros». La comunidad, en su mayoría vestida de blanco como símbolo de paz, recorrió las calles pidiendo que la primera dama regrese pronto y con bien a su hogar.

«La unión de nuestro pueblo nos recuerda que no estamos solos y que seguimos esperando con fe el momento en que Nancy vuelva a su hogar», señaló la Alcaldía, que desde el primer momento acompañó a la familia del alcalde Jaime Luis Buitrago García, esposo de Nancy Gómez.

Más de un día de angustia

Nancy Gómez Sánchez, psicóloga de 43 años y oriunda de Cisneros, en el nordeste antioqueño, fue secuestrada a las 6:10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre. Según las versiones de las autoridades, hombres armados la abordaron cuando salía del gimnasio al que asistía a diario y la obligaron a subir a un vehículo blanco. Su hermana, Luz Adriana Gómez, estaba con ella minutos antes del plagio.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el hecho y ordenó el despliegue total de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. El mandatario señaló que las primeras informaciones apuntan a la presunta participación del ELN, una hipótesis que aún está en verificación.

El secretario de Gobierno de La Guajira, Alberto Mario Cuan, fue enfático en que hasta ahora ningún grupo ilegal se ha atribuido el secuestro. «No queremos ser imprecisos en esto, queremos más bien esperar mayor información veraz con la que podamos contar», manifestó el funcionario, quien detalló que el operativo incluye helicópteros Black Hawk, tropas de la Décima Brigada del Ejército, la Policía y el Gaula Militar, con operaciones por tierra y aire en el casco urbano y la zona rural de Uribia.

La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la primera dama. Las autoridades también revisan las cámaras de seguridad del municipio y pidieron la colaboración de las comunidades indígenas de la región.

El secuestro no llegó sin señales previas. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Uribia, René Alberto Lindarte, el alcalde Buitrago y su esposa venían recibiendo amenazas y extorsiones desde hacía por lo menos un año, una situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y por la que se solicitaron estudios de riesgo a la Unidad Nacional de Protección.

El propio mandatario reveló que las intimidaciones llegaron a tocar a su familia de cerca: «Le escribieron que dejara de estar haciendo bulla, que la próxima iba a ser ella, o uno de mis hijos». Buitrago, que se encontraba en Medellín al momento de los hechos, viajó de inmediato a Uribia para acompañar a sus dos hijos, de 21 y 13 años.

El dolor por el secuestro de Nancy Gómez también se siente en Antioquia. En Cisneros y en Maceo, donde la gestora social tiene familia, la comunidad ha enviado mensajes de solidaridad y se ha unido al clamor por su liberación. «Que hagan todo lo posible para que ella regrese a la casa. Y al menos que no le vaya a pasar nada, que respeten su vida, su integridad», rogó su hermana.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el paradero de Nancy Gómez y los operativos de búsqueda continúan en toda la Alta Guajira, con especial atención en la zona de frontera con Venezuela.

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