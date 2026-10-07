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    El Fondo Milagro ya arrancó: así se moverá el $1 billón para los afectados del terremoto

    Ya comenzó a moverse la plata para atender la emergencia. El Gobierno puso en marcha el Fondo Milagro con una primera bolsa de recursos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El Fondo Milagro ya arrancó: así se moverá el $1 billón para los afectados del terremoto
    Fotos sacadas de redes sociales.
    El Fondo Milagro ya arrancó: así se moverá el $1 billón para los afectados del terremoto

    Resumen: El Fondo Milagro comenzó a operar con $1 billón para atender a las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Conozca cómo se distribuirán los recursos.

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    Después de casi dos meses de trámites, el Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha el Fondo Milagro, mecanismo creado para concentrar y ejecutar recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

    La estructura fue formalizada mediante el Decreto 1379 de septiembre como un patrimonio autónomo y tendrá funciones que van más allá de la entrega de ayudas inmediatas. Entre sus objetivos están financiar asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en los territorios afectados.

    Para iniciar su operación, el Gobierno anunció una primera bolsa de $1 billón, cuyos recursos comenzaron a estar disponibles desde este 7 de octubre. De ese monto, cerca de $627.000 millones serán destinados a labores como demolición de estructuras, retiro de escombros, levantamiento de información sobre los daños y atención de infraestructura crítica, incluyendo viviendas, colegios y hospitales.

    El Fondo Milagro podría recibir más recursos en noviembre. La proyección oficial contempla incorporar otros $2,7 billones, con lo que la bolsa podría acercarse a los $4 billones. Sin embargo, esta cifra corresponde a una proyección y no significa que todo el dinero esté actualmente disponible para contratar obras.

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    Además, Hacienda formalizó la incorporación de $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación, provenientes de recursos de capital asociados a crédito externo.

    La administración fiduciaria estará a cargo de Fiducoldex, mientras que Jaime Andrés Uribe Tamayo asumirá la gerencia. También se estableció la realización de una auditoría independiente mediante convocatoria pública, sin reemplazar la vigilancia de la Contraloría.

    Ahora, el desafío para el Fondo Milagro será convertir los recursos en obras y acciones concretas para las comunidades afectadas.

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