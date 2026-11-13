Resumen: Un video que circula en redes muestra una embarcación en llamas; el reporte que lo acompaña la ubica entre Playa Blanca y Punta Iguana, en Barú. No hay reporte oficial de afectados.

¡Qué susto! En Barú, una embarcación se incendió en la mitad del mar

Un video que circula en redes sociales muestra una embarcación en llamas en el mar. Según el reporte que acompaña las imágenes, el hecho ocurrió este jueves 12 de noviembre en el sector de Barú, en Cartagena, en el trayecto marítimo entre Playa Blanca y Punta Iguana.

En las imágenes se observa una densa columna de humo negro que se eleva sobre el mar mientras las llamas consumen la nave, y otra embarcación que permanece cerca del punto del siniestro.

Captura de video

Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio. Tampoco se ha confirmado cuántas personas iban a bordo ni si lograron ser evacuadas por otras naves que surcan esa ruta.

La autoridad marítima competente en esta zona es la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, encargada de la seguridad de la navegación y de adelantar las investigaciones en este tipo de emergencias, con el apoyo de unidades de la Armada Nacional en las labores de búsqueda y rescate cuando se presentan siniestros en el mar.

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