«Van a pagar»: presidente De la Espriella tras ataque con drones que dejó cuatro militares muertos en Tibú

Foto de archivo: un dron usado en un ataque en Tibú en diciembre de 2025.

Resumen: El Ejército Nacional confirmó que cuatro militares (un cabo segundo y tres soldados profesionales) fueron asesinados y otros cinco resultaron heridos en un ataque con 20 explosivos lanzados desde drones en la vereda Barco La Silla de Tibú, Norte de Santander. El presidente Abelardo De la Espriella ordenó desplegar toda la capacidad de inteligencia e investigación para capturar a los responsables y advirtió: «Van a pagar cada gota de sangre de nuestros héroes». Aún no hay atribución oficial del ataque; en la zona delinquen el Frente 33 y el ELN.

El Ejército Nacional confirmó que cuatro militares fueron asesinados este jueves 12 de noviembre en un ataque con veinte explosivos lanzados desde drones contra tropas que adelantaban operaciones en la vereda Barco La Silla, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

De acuerdo con el comunicado del Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad de la Segunda División del Ejército, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10 fueron atacadas «con veinte dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas» mientras desarrollaban operaciones de estabilidad cerca de la línea de frontera.

Como resultado de esta acción terrorista perdieron la vida un cabo segundo y tres soldados profesionales, en el cumplimiento del deber. Además, otros cinco soldados profesionales resultaron heridos; recibieron atención inmediata por parte de los enfermeros de guerra y serían trasladados a un centro médico especializado.

Tras el ataque, la institución activó de manera inmediata los protocolos de reacción, evacuación y atención médica de urgencia para salvaguardar la vida de los afectados, y estableció las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la extracción de los uniformados heridos.

El Ejército «rechaza de manera categórica el uso indiscriminado de este tipo de tecnologías y dispositivos explosivos no convencionales que infringen el Derecho Internacional Humanitario y atentan contra la vida de nuestros soldados». También envió un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de los militares asesinados, a quienes exaltó como #HéroesPorSiempre.



Foto: Ejército Nacional.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, se pronunció sobre el ataque y lamentó la muerte de los uniformados: «Cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas en Tibú, Norte de Santander, en un ataque con explosivos lanzados desde drones. Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor».

El mandatario anunció que «he ordenado desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguirlos, ubicarlos y llevarlos ante la justicia», y les advirtió a los responsables: «No habrá refugio para quienes asesinan a nuestros soldados, voy por ustedes. ¡Van a pagar cada gota de sangre de nuestros héroes!».

«A nuestra Fuerza Pública se le honra defendiendo a Colombia y enfrentando sin descanso a quienes pretenden someterla mediante el terror», agregó el jefe de Estado en su mensaje.

Hasta el momento no hay un señalamiento oficial sobre los autores del ataque. En esa zona del Catatumbo delinquen el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables. Versiones preliminares indican que los drones habrían sido lanzados desde el lado venezolano de la frontera, un extremo que aún no tiene confirmación oficial.

Se trata del segundo ataque con drones cargados de explosivos que sacude a Tibú en la última semana. El pasado fin de semana, otra incursión de este tipo en el corregimiento de Versalles dejó varias viviendas afectadas y momentos de pánico entre los habitantes, en una región donde, según los recuentos que se conocen, en lo que va del año se han registrado más de 70 ataques terroristas con drones contra la Fuerza Pública y cerca de 40 contra la población civil.

El Catatumbo atraviesa una de sus escaladas más críticas por la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc. Tras la ola de atentados del fin de semana, el presidente De la Espriella anunció que su Gobierno reforzará la defensa frente a los drones ofensivos y les envió una advertencia a los responsables: «por cada atentado, un bombardeo».

Como respuesta a la escalada de violencia, el Gobierno nacional reactivó además la campaña militar y policial Esparta, con sede en Ocaña, para articular las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra las estructuras criminales que operan en esta subregión del nordeste de Norte de Santander.

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