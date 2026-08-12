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Resumen: El paquete de medidas no se limitará a la asistencia humanitaria, sino que buscará proteger el empleo y el tejido productivo

¡Atención! Presidente Abelardo De La Espriella decreta Emergencia Económica y crea el ‘Fondo Milagro’ tras devastador terremoto

Minuto30.com .- Ante la magnitud de la crisis humanitaria y la destrucción de infraestructura generada por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, el Gobierno Nacional ha tomado medidas administrativas y fiscales de carácter extraordinario.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este miércoles la declaratoria de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, una herramienta constitucional que le otorgará facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y contener sus efectos.

«He decidido hacer uso de la emergencia económica», sostuvo de manera contundente el jefe de Estado, enfatizando la urgencia de actuar sin dilataciones burocráticas para atender a la población damnificada.

Creación del ‘Fondo Milagro’ para la reconstrucción

Como pilar central de esta estrategia de atención, el presidente anunció la puesta en marcha de un organismo especial de acopio y ejecución presupuestal que garantizará el destino de los recursos.

Se trata del «Fondo Milagro», una entidad diseñada para centralizar, transparentar y canalizar tanto las donaciones del sector privado y la cooperación internacional, como los aportes del presupuesto nacional destinados a la reconstrucción del país.

Este fondo especial centrará sus esfuerzos en la recuperación prioritaria de infraestructura crítica afectada por el movimiento telúrico, incluyendo:

Salud: Reconstrucción y adecuación de hospitales e infraestructura médica destruida.

Educación: Reparación de centros educativos y escuelas en las zonas de desastre.

Transporte y conectividad: Intervención urgente en vías de comunicación principal, secundarias y aeropuertos afectados para mantener el abastecimiento.

Enfoque en la reactivación económica

Además de la atención inmediata de la emergencia básica, el mandatario fue enfático en que el paquete de medidas no se limitará a la asistencia humanitaria, sino que buscará proteger el empleo y el tejido productivo golpeado por el desastre natural.

«La emergencia deberá contemplar medidas de reactivación económica», puntualizó De La Espriella, anticipando que en las próximas horas se expedirán las primeras normas ejecutivas destinadas a aliviar las cargas tributarias y crediticias de las familias y empresarios afectados por el terremoto.