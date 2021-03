VIDEO: ¡Atención! Tía de Sara Sofía dice que la llamaron para contarle que la menor fue vendida a una pareja y está en Bucaramanga

En las últimas horas se dio a conocer que la tía de la pequeña Sara Sofía Galván -Ximena Galván Cuesta- reveló para Noticias Caracol que recibió una llamada en la que habrían dado una pista clave de su paradero; la menor está cumpliendo dos años este martes 30 de marzo.

Y es que en declaraciones para el medio citado Ximena manifestó que: «Yo guardo la esperanza de que mi niña está viva, ya que la semana pasada recibí una llamada que me dio muchísima esperanza, donde un muchacho decía que la niña había sido vendida a una pareja en Bogotá por dos millones de pesos. Yo no había querido hablar de esta llamada, pero se la pasé directamente a la Policía».

Asimismo, la mujer señaló que también le revelaron que la niña está en Bucaramanga y que, al parecer, «la iban a sacar para otro país por trocha, ya que se había dado la alerta Interpol, la alerta amarilla, yo le conté eso al investigador», afirmó para Caracol.

Además, Ximena hace un llamado a las autoridades para que no paren la búsqueda de la menor, pues dice que han bajado la guardia, «el llamado es a las autoridades directamente que por favor no me la dejen de buscar, ya que yo he visto que han bajado muchísimo la guardia, o sea la semana pasada la búsqueda fue implacable, pero esta semana ya veo que no», dijo.

Finalmente, la mujer cuestionó el hecho de que no hayan ofrecido recompensa por la menor, expresando que: «No quieren ofrecer recompensa, no sé por qué, si es que la niña no está, y yo guardo la esperanza, y yo estoy casi segura que la niña no está muerta».

Recordemos que Sara Sofía se encuentra desaparecida desde el pasado 27 de enero y según su padrastro -Nilson Díaz- en una audiencia contó que la pequeña sí murió y fue abandonada en un caño que conecta con el río Tunjuelo de Bogotá.

Previamente: Viralizan VIDEO inédito de Sara Sofía enviando besos, la menor que ya es buscada internacionalmente