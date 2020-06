Desde el Gobierno Nacional se aseguró en las últimas horas que la indisciplina afecta el trabajo del personal de salud, científico, de autoridades y de los ciudadanos para enfrentar el Covid-19.

Así lo indicó, a Radio Digital de la Presidencia de la República, Carlos Álvarez, médico epidemiólogo e infectólogo colombiano, quien encabeza el equipo científico del Gobierno para enfrentar la pandemia.

Con indisciplina nunca se le ganará al virus:

“De nada nos sirve entender cómo se transmite el virus y qué debemos hacer, si no cambiamos el comportamiento. Si en mi diario vivir no aplico las medidas, no sirve de nada este sacrificio ni esfuerzo, y no solo me afecto yo, sino a toda la sociedad”, resaltó.

El doctor Álvarez ratificó que las medidas de las autoridades nacionales y locales se toman luego de un análisis pormenorizado y diario, que se hace a partir de los indicadores de contagio, evolución y velocidad en la propagación del virus en el país.

“El 80% de la enfermedad en el país se concentra en 10 puntos del país y la dinámica de la infección no es igual. Por ejemplo, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y en Cartagena se han endurecido las medidas. Esto no es ciencia ficción”, agregó.

Señaló que mantener la propagación del virus a raya depende de cada persona y del autocuidado, que significa lavarse bien las manos con agua y jabón y con gel, entre 20 y 40 segundos; el distanciamiento físico y utilizar siempre el tapabocas. También, la desinfección de las áreas de las casas y del trabajo.

Algunas recomendaciones de MinSalud:

¡Toma decisiones responsables! Mantén el distanciamiento físico, usa tapabocas, evita al máximo los lugares cerrados que agrupen un gran número de personas y no olvides lavarte las manos con frecuencia. #EvitaElCoronavirus pic.twitter.com/IOMHwrA8Hh — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 1, 2020

