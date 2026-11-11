Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez habló del estado del Metro de la 80, de los aportes de la Nación al proyecto y de lo que viene para la obra. Estas son las cifras que mencionó.

Fico: Medellín cumple con el Metro de la 80 y negocia con la Nación un nuevo cronograma de aportes

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el Metro de la 80 avanza y que la ciudad va al día con sus aportes, mientras se define con el Gobierno nacional un nuevo cronograma para los recursos que le corresponden a la Nación. Lo dijo en declaraciones a medios.

Según el mandatario, el proyecto cuenta con una cofinanciación de la Nación, y la Alcaldía de Medellín ya ha puesto más de 800 mil millones de pesos, cumpliendo los cronogramas acordados.

¿Cuánto debe la Nación al Metro de la 80, según el alcalde?

Gutiérrez explicó que el Gobierno nacional anterior no giró a tiempo los recursos que le tocaban al proyecto. De acuerdo con sus cifras, quedaron pendientes aportes de la vigencia 2025 por algo más de 80 mil millones de pesos, cifra que el alcalde dio de forma aproximada.

A eso se suman los aportes de la vigencia 2026, que calculó en cerca de 582 mil millones de pesos.

El alcalde afirmó que hoy se trabaja con el presidente Abelardo De La Espriella, con el ministro de Hacienda y con la ministra de Transporte para lograr un cronograma claro de esos aportes, de acuerdo con la capacidad fiscal de la Nación. Según dijo, desde el Gobierno nacional le han pedido a Medellín reprogramar los aportes y han reconocido que hay que cumplirle a Medellín.

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¿Cómo va el Metro de la 80?

El mandatario señaló que el proyecto va en 55 % de avance si se miden todos los componentes del sistema. Para la obra pública específica, mencionó un 9 % de avance de obra, y recordó que el proyecto no se limita a la construcción, porque también incluye la gestión predial.

En ese frente, la gestión predial va en 97 %, de más de 1.900 predios que debían adquirirse. Gutiérrez dijo que esa parte «se destrabó» y recordó que insistió en que a las familias se les pagara lo justo para que pudieran trasladarse, porque por la zona pasará el tranvía de la línea E.

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«Esto va a beneficiar a millones de personas y no puede terminar afectando a unos muy pocos», sostuvo, al referirse al trato a las familias que debieron salir del corredor.

El tema de los recursos pendientes ya se había puesto sobre la mesa en septiembre, en una de las reuniones del alcalde con el Gobierno nacional por las megaobras.

¿Qué sigue para el proyecto?

Gutiérrez afirmó que la ciudad tiene recursos para seguir avanzando y que ninguna de las obras se ha frenado, gracias a los recursos que la Alcaldía de Medellín ha puesto a tiempo y a que se garantizaron las vigencias futuras.

También dijo que se ha logrado que los bancos tengan confianza en el sistema y que los desembolsos continúen. Por eso, explicó, la redefinición del cronograma de aportes con la Nación es fundamental y debe hacerse «muy rápido», porque es la garantía ante las entidades financieras para seguir recibiendo los desembolsos.

El alcalde aseguró que el tema «está en negociación» y que confía en que se logrará el nuevo cronograma. En su intervención también calificó la situación fiscal que dejó el Gobierno anterior como la de un país «quebrado».

La línea E del Metro de Medellín, conocida como Metro de la 80, tendrá un recorrido de 13,25 kilómetros y se proyecta que entre en operación hacia 2029. Mientras tanto, el proyecto sigue sumando frentes de obra en la ciudad, como los trabajos de protección de la fauna silvestre en el corredor del Metro de la 80.

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Las cifras mencionadas corresponden a lo dicho por el alcalde en sus declaraciones. El nuevo cronograma de aportes aún está en negociación con el Gobierno nacional.