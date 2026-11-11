32,8 grados: el calor en Medellín rompió un récord de noviembre que duraba desde 1997

Foto: Wikimedia Commons / Kamilokardona, CC BY-SA 3.0 (recorte de la imagen original)

Resumen: El Ideam confirmó que dos estaciones de Medellín superaron sus récords de temperatura para un mes de noviembre. Las marcas se suman a un 2026 de calor extremo en Antioquia, con alertas por el agua y los embalses.

Una nueva jornada de calor en Medellín quedó registrada en la historia climática de la ciudad. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) divulgó el 10 de noviembre de 2026 que dos estaciones meteorológicas de la capital antioqueña superaron sus récords de temperatura máxima para un mes de noviembre, uno de ellos vigente desde hacía casi tres décadas.

El registro más alto se presentó en el aeropuerto Olaya Herrera, donde los termómetros alcanzaron los 32,8 °C el lunes 9 de noviembre. Con esa marca, la estación superó los 31,2 °C que se mantenían como récord para noviembre desde 1997: la temperatura estuvo 1,6 grados por encima de aquella marca histórica.

La estación de La Aldea también registró una nueva máxima para el mes. Allí la temperatura llegó a 28,6 °C, cuatro décimas por encima de los 28,2 °C que se habían alcanzado el 27 de noviembre de 2023.

El Ideam precisó que se trata de récords mensuales en cada estación, es decir, no son necesariamente las temperaturas más altas que ha vivido Medellín, sino las mayores registradas durante un mes de noviembre en esos puntos de medición.

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Las altas temperaturas de estos días contrastan con la temporada de lluvias que tradicionalmente vive la ciudad en el segundo semestre del año, cuando los aguaceros suelen refrescar las tardes del Valle de Aburrá. Por ahora, el termómetro sigue ganando la partida y el calor en Medellín se mantiene como uno de los temas del que más hablan los ciudadanos.

¿Cómo ha estado el calor en Medellín y Antioquia durante 2026?

No es la primera vez que el calor rompe marcas este año. En mayo de 2026, Medellín y Bello ya habían registrado récords históricos de temperatura en el Valle de Aburrá, en una temporada en la que el termómetro no dio tregua en la ciudad y los vecinos del área metropolitana también sintieron el rigor del sol.

Los nuevos registros se suman a un año de temperaturas extremas en el departamento. Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 28 de agosto en Fredonia, en el Suroeste antioqueño, donde los termómetros marcaron 41,8 °C, uno de los registros más elevados de 2026 en Antioquia.

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El calor también pegó fuerte en Urabá: el 19 de agosto, Apartadó registró 37,8 °C y Carepa llegó a 37,4 °C. En el Suroeste, Jericó alcanzó los 33 °C el 11 de agosto, mientras que Anzá, en el Occidente, reportó 32,8 °C el 9 de agosto.

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¿Qué efectos ha tenido esta ola de calor?

Las altas temperaturas han tenido consecuencias más allá de los termómetros. En Fredonia, cerca de 150 familias de sectores rurales como El Zancudo, Combia Chiquita y Cerro Bravo enfrentaron dificultades en el abastecimiento de agua durante los días más críticos del calor.

El panorama coincide con la alerta del propio Ideam por el fenómeno de El Niño: el instituto anunció el 5 de noviembre que se acerca el pico del fenómeno y que las lluvias comenzarán a disminuir en el país, por lo que la atención se mantiene sobre las fuentes hídricas y las reservas de los embalses que abastecen a Antioquia.

La alerta se extiende a los primeros meses de 2027, cuando una eventual disminución de las precipitaciones podría afectar la generación de energía en el país. En ese contexto, el embalse de Hidroituango alcanzó el 9 de noviembre la cota 420, su nivel máximo autorizado de operación, con el fin de fortalecer las reservas de agua.

¿Qué recomiendan las autoridades ante las altas temperaturas?

Ante jornadas como las que se han vivido en los últimos días, las autoridades de salud recomiendan a la ciudadanía mantenerse hidratada durante todo el día, incluso sin sentir sed, y evitar en lo posible la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., las horas en las que la radiación es más intensa.

También aconsejan usar protector solar, ropa ligera y de colores claros, y poner especial cuidado en niños, adultos mayores y mascotas, los más vulnerables a los golpes de calor. Ante síntomas como mareo, dolor de cabeza o piel enrojecida, la recomendación es buscar un lugar fresco y acudir a un centro de salud si el malestar persiste.

Con los dos nuevos récords, el calor en Medellín vuelve a marcar la agenda de la ciudad y deja una pregunta en el aire: cómo se comportarán las temperaturas en lo que queda de noviembre, un mes en el que las lluvias tradicionalmente deberían ganar terreno en el Valle de Aburrá.