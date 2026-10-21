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Metro de la 80 protege la fauna silvestre que habita en el corredor de la obra

¿Zarigüeyas, sapos y murciélagos en las estaciones? Conoce a los curiosos «vecinos» que habitan en el corredor del Metro de la 80.

Publicado por: Melissa Noreña

Metro de la 80 protege la fauna silvestre que habita en el corredor de la obra

Resumen: El Metro de la 80 y Corantioquia lanzan la campaña "Un territorio para todos" para proteger especies y fauna silvestre en Medellín.

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El megaProyecto de infraestructura del Metro de la 80 ha dado inicio a una novedosa iniciativa pedagógica denominada “Un territorio para todos”, diseñada para sensibilizar a los habitantes del Valle de Aburrá sobre la vital importancia de proteger a la fauna silvestre que habita en el corredor vial donde se adelantan las obras.

En alianza estratégica con Corantioquia, la entidad busca transformar la percepción ciudadana respecto a diversos animales que históricamente han enfrentado el rechazo popular por prejuicios o desconocimiento sobre sus beneficios ambientales.

La jornada educativa arrancará este miércoles 21 de octubre con intervenciones itinerantes en las estaciones Caribe y Aguacatala durante las horas de la mañana, para posteriormente trasladarse los días jueves 22 y viernes 23 a la Terminal del Norte.

A través de módulos interactivos y la caracterización pedagógica de personajes alusivos a las especies locales, los asistentes podrán comprender cómo criaturas habitualmente temidas desempeñan roles insustituibles en la naturaleza, tales como la polinización de plantas, el control biológico de plagas, la dispersión forestal de semillas y la descomposición orgánica para el saneamiento ambiental.

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De acuerdo con los estudios del inventario de biodiversidad desarrollados por el proyecto del Metro de la 80, la zona del trazado alberga más de 5.700 ejemplares pertenecientes a 76 especies registradas.

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La variada población animal se compone mayoritariamente por 65 clases distintas de aves, acompañadas por cinco especies de mamíferos, cuatro de reptiles y dos de anfibios, conviviendo activamente en la trama urbana.

Entre las criaturas señaladas para este plan de sensibilización figuran ejemplares de zarigüeyas, murciélagos, arácnidos, sapos y chulos o gallinazos.

Las autoridades ambientales remarcaron que el objetivo primordial es erradicar los estigmas injustificados que amenazan la vida silvestre local, promoviendo una coexistencia armónica y garantizando la preservación del equilibrio ecológico en medio del desarrollo urbano de la capital antioqueña.

Metro de la 80 protege la fauna silvestre que habita en el corredor de la obra

Foto de cortesía.

Metro de la 80 protege la fauna silvestre que habita en el corredor de la obra

Foto de cortesía.

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Foto de cortesía.

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