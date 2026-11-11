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    • ¡Lo venían persiguiendo! Asesinado de una puñalada en la femoral, en el barrio El Chagualo de Medellín

    La víctima fue ingresada a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como Cuerpo No Identificado

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto para ilustrar la nota. Archivo: Minuto30
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    ¡Lo venían persiguiendo! Asesinado de una puñalada en la femoral, en el barrio El Chagualo de Medellín

    Resumen: Un habitante de calle de entre 25 y 30 años fue asesinado con arma blanca en el barrio El Chagualo de Medellín tras ser atacado en vía pública.

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    Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció de un nuevo hecho violento en el centro de Medellín. Un habitante en situación de calle, cuya identidad no ha sido establecida, falleció tras ser atacado con arma cortopunzante a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio El Chagualo, en la comuna 10 (La Candelaria).

    Apuñalado en la pierna tras una riña

    Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:45 de la mañana del martes 10 de noviembre, en inmediaciones de la carrera 55 con calle 66A. De acuerdo con las primeras indagaciones y registros de la zona, la víctima caminaba retrocediendo mientras intentaba esquivar la agresión física de otro sujeto que lo venía increpando.

    En medio de la confrontación, el agresor lanzó una patada que el hombre logró esquivar. Tras el intento fallido, el atacante desenfundó un cuchillo desde la pretina de su pantalón, se agachó y le propinó una certera puñalada en el muslo izquierdo, que al parecer habría comprometido la femoral. Tras causar la herida, el victimario escapó rápidamente con rumbo desconocido.

    Debido al compromiso vascular que le provocó la lesión en la pierna, el agredido se desvaneció a los pocos segundos y falleció en el lugar antes de poder recibir auxilio médico.

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    ¡Lo venían persiguiendo! Asesinado de una puñalada en la femoral, en el barrio El Chagualo de Medellín

    Sector en donde se registró la riña que le costó la vida a un habitante de calle, en el Chagualo, Medellín . Foto: Cortesía

    Inspección judicial y características de la víctima

    Autoridadesa se desplazaron al sitio para acordonar el área, recolectar evidencias y realizar la inspección técnica del cadáver.

    La víctima fue ingresada a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como C.N.I. (Cuerpo No Identificado).

    Se trata de un hombre de contextura delgada, con una edad estimada entre los 25 y 30 años, quien vestía un camibuso de color blanco, jean azul con correa negra, calzado tipo bota de color negro y llevaba consigo un costal de fibra beige.

    Las autoridades buscan determinar la ruta de escape del homicida y esclarecer los móviles del crimen.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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