Foto: Metro de Medellín

Resumen: El Metro de Medellín lanzó una campaña de expectativa que anticipa el ingreso con tarjetas débito o crédito Mastercard y Visa sin contacto. La publicación dice «muy pronto», sin fecha exacta ni condiciones tarifarias. La novedad se suma a cambios en los canales de recarga y la atención presencial.

¡Lo que se ve no se pregunta! La pista del Metro de Medellín que despierta expectativa

Minuto30.com .- El Metro de Medellín puso a sus viajeros a mirar con atención una nueva pista. Con un mensaje que invita a que «redoblen las campanas» porque «algo bueno se aproxima», la empresa anticipó este martes 10 de noviembre una novedad para entrar al sistema. La publicación no fija un día de estreno, pero la imagen que la acompaña sí permite conocer hacia dónde apunta el anuncio.

«¿Y si tu tarjeta también te llevara al Metro?», pregunta la pieza divulgada. La respuesta aparece en el mismo aviso: muy pronto será posible ingresar con tarjetas débito o crédito Mastercard o Visa sin contacto. Una mano que acerca una tarjeta a un validador ilustra la alternativa que prepara la empresa para los usuarios del transporte masivo.

Una pista sobre la próxima forma de viajar

«Prepara tu tarjeta y disfruta de una nueva forma de viajar» y «¡Pásala y viaja!» son otros de los mensajes de la campaña. El anuncio está planteado en futuro: habla de una posibilidad que llegará «muy pronto», sin precisar en esa publicación una fecha exacta de habilitación ni un listado de estaciones donde comenzará a funcionar.

La característica señalada es el pago sin contacto. Por eso, el mensaje menciona expresamente tarjetas de las dos franquicias bancarias y no cualquier plástico. La pieza tampoco detalla las condiciones tarifarias, posibles cargos adicionales o el tratamiento de los beneficios que hoy tienen distintos perfiles de usuarios. Esos aspectos no se pueden deducir de la invitación de expectativa.

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El contexto: más alternativas para los usuarios

La expectativa coincide con cambios recientes en la atención del sistema. Desde el lunes 9 de noviembre dejaron de operar los puntos de venta tradicionales de Floresta, Acevedo, Parque Berrío, Envigado, Ayurá e Itagüí. El cierre de esas taquillas no equivale al cierre de las estaciones: el cambio está en la forma de comprar y recargar el medio de acceso.

Según ha explicado la empresa, los trabajadores de esos espacios pasan a cumplir funciones como orientadores de experiencia. Su labor es acompañar a las personas cerca de los ingresos y las máquinas, resolver inquietudes y ayudar con novedades relacionadas con los medios de pago. La red cuenta con cerca de 260 orientadores y 289 máquinas de recarga automática.

Seguir canal en WhatsApp Movilidad

También siguen entre las alternativas de recarga la App Cívica, Nequi y la aplicación de Bancolombia. A esos canales se suma la opción por WhatsApp desarrollada con el Banco GNB Sudameris. Se trata de herramientas para cargar saldo, mientras el nuevo anuncio apunta al uso de la tarjeta bancaria para ingresar: son posibilidades distintas dentro de la transformación de los canales de atención.

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Atención presencial y lo que falta por conocer

Otro cambio anunciado es la ampliación de horarios de los Puntos de Atención al Cliente desde el 17 de noviembre. Niquía, Acevedo, San Antonio Oriente, San Antonio Occidente, Itagüí y San Javier atenderán de lunes a viernes entre las 4:30 de la mañana y las 10:00 de la noche. Acevedo, San Antonio Occidente e Itagüí también tendrán atención los sábados en esa franja.

Por ahora, la campaña deja sobre la mesa una promesa concreta para los viajeros: una nueva opción de ingreso con tarjetas bancarias sin contacto. El aviso no anuncia la desaparición de la Cívica ni dice que la alternativa ya esté disponible en toda la red. La expectativa está en cuándo y cómo se habilitará ese próximo paso.