Feria de la Transparencia: $5,88 billones ha movido el Buscador de Oportunidades de la Alcaldía de Medellín

Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió la Feria de la Transparencia 2026 en Plaza Mayor con cifras de contratación pública: 2.957 proponentes entre enero y octubre y $3,34 billones publicados en el Buscador de Oportunidades. El alcalde Federico Gutiérrez invitó a proveedores y ciudadanos a conocer los procesos abiertos.

Medellín abrió este 11 de noviembre de 2026 una nueva edición de la Feria de la Transparencia, el escenario en el que la Alcaldía de Medellín le rinde cuentas a la ciudadanía, a los contratistas y a los proveedores sobre el manejo de los recursos públicos. En la apertura, realizada en Plaza Mayor, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga socializó los avances de las obras que transforman la infraestructura y los espacios de la ciudad, así como los resultados de las estrategias que promueven una mayor oferta en la contratación pública y fortalecen la confianza entre la administración y sus proveedores.

Según el balance entregado por la Alcaldía de Medellín, entre enero y octubre de 2026 participaron 2.957 proponentes en 199 procesos de contratación, lo que representa un crecimiento frente a los 2.340 de 2025. El promedio pasó de 6,17 proponentes por proceso en 2023 a 14,86 este año, cifra que refleja una contratación pública más abierta y con mayor competencia.

Foto: Alcaldía de Medellín

«Es muy importante que se siga haciendo la tarea como se ha hecho hasta hoy. Se ha recuperado la confianza, hemos avanzado, falta mucho todavía para llegar a esa ciudad ideal que todos queremos, pero Medellín avanza; se nota en los recursos y la gente paga los impuestos porque tiene confianza. Hay empleo, levantamos la economía, los recursos han sido bien invertidos y el reto ha sido demasiado grande», dijo el alcalde Gutiérrez durante la apertura de la Feria de la Transparencia.

Lea también: 32,8 grados: el calor en Medellín rompió un récord de noviembre que duraba desde 1997

¿Qué cifras dejó el Buscador de Oportunidades en 2026?

Una de las herramientas destacadas en la Feria de la Transparencia fue el Buscador de Oportunidades, que facilita el acceso a la información sobre la contratación pública. En 2026 se han publicado allí 1.008 procesos de 26 entidades del Distrito y su Conglomerado, por un valor de $3,34 billones.

Foto: Alcaldía de Medellín

Desde su implementación, en noviembre de 2024, la plataforma suma 2.195 procesos publicados de 30 entidades, con un valor de $5,88 billones. El llamado del alcalde a los asistentes fue claro: «Recuerden estar pendientes del Secop y del Buscador de Oportunidades».

La Escuela de Proveedores también mostró resultados este año: se han realizado 18 capacitaciones dirigidas a actuales y futuros proponentes, con 6.610 asistencias que corresponden a 3.367 personas. Con estas jornadas, la Alcaldía busca que empresarios, proveedores y ciudadanos conozcan las oportunidades y se sumen de manera informada al desarrollo de Medellín.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Foto: Alcaldía de Medellín

En la Feria de la Transparencia, cada entidad del Distrito y del conglomerado tiene un espacio para explicarles a los contratistas y a la ciudadanía qué es lo que se va a contratar a futuro y qué se ha adjudicado, con asesorías directas durante la jornada.

Foto: Alcaldía de Medellín

Atanasio Girardot y 666 hallazgos: las obras y la auditoría con lupa

Entre las obras que se adelantan con estrictos criterios de transparencia, según la Alcaldía de Medellín, está la modernización del estadio Atanasio Girardot, que está en proceso de adjudicación. Minuto30 le ha contado cómo avanza el cambio del estadio que lo llevará a más de 60 mil espectadores.

Además, a partir de una auditoría con técnicas forenses, la Alcaldía encontró 666 hallazgos de la pasada administración, que equivalen a más de un billón de pesos en contratación direccionada. Esta información ya fue trasladada a las autoridades competentes.

Lea también: Tres días gratis de videojuegos: Gamers MED 2026 se tomará el Atanasio Girardot

«Faltan más de 13 meses de gobierno, lo que queda este año y todo el año entrante. Vamos a terminar de adjudicar con transparencia, a hacer seguimiento a todos los procesos», puntualizó el mandatario local, que invitó a los contratistas y proveedores a pasarse por la Feria de la Transparencia en Plaza Mayor: «Díganles a los amigos y a la gente que venga y pase por todas las instancias».

Foto: Alcaldía de Medellín

La cita ya es una tradición en la ciudad. En 2025, el alcalde Gutiérrez lideró la Feria de la Transparencia y anunció millonarios proyectos para Medellín, y este año la edición volvió a reunir a las entidades del Distrito con la ciudadanía.

La capital antioqueña vive una transformación que ya es visible con las obras que avanzan en las comunas y corregimientos. La Alcaldía de Medellín reiteró su compromiso firme con la transparencia, la legalidad y el manejo responsable de los recursos.