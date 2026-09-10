Resumen: Fico Gutiérrez destacó el trabajo conjunto entre Medellín, Antioquia y la Nación tras una reunión en la que se revisaron grandes obras de infraestructura.

Túnel del Toyo y Metro de la 80: Fico pone los recursos pendientes sobre la mesa

Una nueva etapa de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, Medellín y Antioquia fue destacada por el alcalde Federico Gutiérrez luego de una reunión de alto nivel en la que se revisó el futuro de varias de las principales obras de infraestructura de la región.

El encuentro se realizó en el Túnel del Toyo y contó con la participación de la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el mandatario de Medellín. Allí se abordaron proyectos como el Túnel del Toyo, el Metro de la 80 y los futuros metrocables.

Gutiérrez aseguró que existe una mayor articulación entre los gobiernos y resaltó el papel del gobernador, la ministra y el director de Invías para avanzar en los proyectos. “Vamos con toda: Antioquia y Colombia van a tener vía al mar”, manifestó el alcalde.

Durante la reunión también se revisó el cronograma del Túnel del Toyo, especialmente la instalación de los equipos electromecánicos. La ministra de Transporte señaló que la meta es que en octubre de 2027 pueda comenzar la circulación por la obra.

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El alcalde también puso sobre la mesa los compromisos pendientes de la Nación con el Metro de la 80, proyecto que registra un avance del 55 %. Además, solicitó definir los recursos correspondientes a las vigencias 2025 y 2026 y establecer la fórmula de indexación para el resto de la obra.

Los metrocables fueron otro de los asuntos tratados. Para San Antonio de Prado se contempla un proyecto de cerca de cinco kilómetros y seis estaciones, mientras que el metrocable de La Cruz se encuentra en etapa de factibilidad. En ambos casos, la alcaldía pidió acompañamiento jurídico y técnico para agilizar la cofinanciación nacional.

Gutiérrez calificó este escenario como una nueva etapa en la relación entre la Nación y las regiones. El mandatario sostuvo que el trabajo conjunto será clave para avanzar en las obras consideradas estratégicas para Medellín y Antioquia.

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