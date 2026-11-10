Foto: Analdex

Resumen: Medellín es sede de la Rueda de Negocios Grupo Antioquia Exporta Más, un evento que conecta a empresas del departamento con compradores internacionales para impulsar las exportaciones. La cita es en Plaza Mayor y tiene programadas miles de citas de negocios con mercados de varias regiones del mundo. Representantes de la Cámara de Comercio y de la Alcaldía destacaron el valor agregado de los productos antioqueños y las cifras de exportación del departamento.

Rueda de Negocios en Medellín: 2.370 citas para venderle los productos de Antioquia al mundo

Medellín se convirtió en la vitrina de los exportadores antioqueños con el arranque de la Rueda de Negocios Grupo Antioquia Exporta Más, el evento que reúne el 10 y 11 de noviembre en Plaza Mayor a 326 empresas del departamento con 164 compradores internacionales interesados en los productos de la región.

Durante las dos jornadas están programadas 2.370 citas de negocios con mercados de Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe y Europa, una oportunidad para que las compañías locales abran nuevas puertas comerciales y fortalezcan las exportaciones antioqueñas.

El formato del evento permite que empresarios y compradores se sienten cara a cara en citas previamente programadas, pensadas para cerrar acuerdos comerciales concretos y construir relaciones de largo plazo entre las empresas de Antioquia y los mercados internacionales.

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¿Qué sectores participan en la Rueda de Negocios?

La Rueda de Negocios reúne compañías de sectores muy diversos de la economía antioqueña: agroalimentos, químicos y ciencias de la vida, sistema moda, metalmecánica, servicios de salud, industrias 4.0, industrias creativas y turismo.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, cerca del 80 % de las empresas participantes ofrecen productos transformados, con valor agregado, y de esas el 30 % son de alto nivel.

“Cerca del 80 % son empresas cuyo producto es transformado, que tiene valor agregado adicional, y de esas el 30 % son lo que llamamos de alto nivel o de alto valor agregado. Eso ayuda a que la canasta exportadora sea cada vez más diversificada. Antioquia hoy está exportando cerca de 10 mil millones de dólares”, indicó Fredy Pulgarín Sierra, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Desde la Alcaldía de Medellín, la subsecretaria de Desarrollo Económico, Andrea Montoya, destacó el acompañamiento que se le viene dando al sector empresarial de la ciudad.

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“Reconocemos todo el trabajo que venimos haciendo en cultura exportadora, en cierre de brechas, en sofisticación de productos, que es lo que nos va a generar empresas más competitivas, y también todo el tema de las plataformas que ponemos al servicio de los empresarios en conexiones empresariales”, señaló Montoya.

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Antioquia mueve el 35 % de las exportaciones del país

La Rueda de Negocios se desarrolla en un momento de crecimiento para el comercio exterior antioqueño. El departamento representa el 35 % de las exportaciones nacionales, excluyendo el petróleo y sus derivados, con productos como el oro, el cobre y el banano entre los principales impulsores de su desempeño reciente.

A agosto de 2026, las ventas internacionales del departamento registraron un crecimiento del 41,2 % en valor, sin incluir las exportaciones de oro.

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Antioquia, con una participación del 25,9 %, mientras países como Italia y Canadá vienen ganando relevancia como destinos para los productos de la región.

Crédito con tasa subsidiada para las mipymes exportadoras

Como parte de las estrategias para impulsar la internacionalización empresarial, la Gobernación de Antioquia cuenta con la denominada Turbina de Crédito Exportador, un mecanismo implementado a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Este instrumento permite subsidiar parcialmente la tasa de interés de los créditos destinados a actividades de exportación, con el propósito de facilitar el acceso a financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas que quieren vender sus productos en el exterior.

Con esta nueva edición de la Rueda de Negocios, Medellín y Antioquia buscan consolidarse como un referente exportador del país y abrirles nuevos mercados a los productos locales, en una cita que se extenderá hasta el 11 de noviembre en Plaza Mayor.